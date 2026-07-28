https://sputnik-georgia.ru/20260728/kitay-otnositsya-k-gruzii-kak-k-ravnopravnomu-partneru--premer-299831722.html

Китай относится к Грузии как к равноправному партнеру – премьер

Китай относится к Грузии как к равноправному партнеру – премьер

Sputnik Грузия

Китай является третьим крупнейшим торговым партнером Грузии и вторым по значимости рынком для грузинского экспорта, напомнил Кобахидзе 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T11:43+0400

2026-07-28T11:43+0400

2026-07-28T11:43+0400

грузия

новости

экономика

китай

тбилиси

шанхай

ираклий кобахидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/07/1c/299832266_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_20517268bd25c6a9ce56b1eb016e38f1.jpg

ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Китай рассматривает Грузию как равноправного партнера, что особенно ценно в условиях, когда международные отношения нередко строятся на двойных стандартах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Это заявление глава грузинского правительства сделал на торжественной церемонии, посвященной завершению дипломатической миссии посла Китая в Грузии Чжоу Цяня. Как отметил Кобахидзе, общие устремления двух стран создали прочную основу для дальнейшего развития двусторонних отношений, а за последние годы сотрудничество вышло на качественно новый уровень. "Мы особенно ценим, что Китай неизменно рассматривает Грузию как равноправного и уважаемого партнера. В то время когда международные отношения часто характеризуются двойными стандартами, такой подход заслуживает особой высокой оценки", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, суть дипломатии заключается в укреплении доверия, открытии каналов для диалога, поиске общих интересов и строительстве мостов, которые позволяют народам сотрудничать. Кобахидзе напомнил, что после установления стратегического партнерства в 2023 году сотрудничество между Грузией и Китаем значительно углубилось в политической, экономической и гуманитарной сферах. По его словам, в текущем году отношения двух стран были выведены на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, что открыло новые возможности для расширения политического и экономического взаимодействия. Премьер отметил, что Китай является третьим крупнейшим торговым партнером Грузии и вторым по значимости рынком для грузинского экспорта. Он также подчеркнул положительный эффект безвизового режима и расширения авиасообщения между странами. "Сегодня три китайские авиакомпании выполняют регулярные рейсы в Грузию, а запуск прямого авиасообщения между Тбилиси и Шанхаем еще больше укрепил взаимосвязанность наших стран, сделал поездки доступнее и создал новые возможности для туризма, бизнеса и инвестиций", – подчеркнул премьер. Глава правительства отдельно поблагодарил Чжоу Цяня, отметив его личный вклад в развитие двусторонних отношений. "Ваши личные усилия и поддержка сыграли важную роль в существенном углублении грузино-китайских отношений в последние годы. Желаю вам успехов в дальнейшей деятельности и надеюсь, что Грузия всегда останется страной, которую вы будете вспоминать с теплотой", – добавил Кобахидзе. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с туристической целью и находиться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых, образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

тбилиси

шанхай

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, китай, тбилиси, шанхай, ираклий кобахидзе