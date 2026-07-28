Когда откроется самая длинная взлетно-посадочная полоса в Грузии?
14:26 28.07.2026 (обновлено: 14:55 28.07.2026)
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
Проект авиационной инфраструктуры такого масштаба реализуется впервые в истории независимой Грузии – его общая стоимость составляет 240 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Новая взлетная полоса в Международном аэропорту Кутаиси откроется осенью 2026 года, став самой длинной в стране, заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Строительство новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели началось в октябре 2024 года. Проект будет способствовать развитию логистического центра и грузового терминала при аэропорте, а в будущем – принятию крупногабаритных самолетов, что даст возможность аэропорту добавить рейсы на дальние расстояния.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
"Она станет самой длинной в нашей стране... Если текущие инфраструктурные работы будут полностью соответствовать плану и графику, мы ожидаем, что к осени этого года сможем открыть новую взлетно-посадочную полосу и рулежные дорожки и ввести их в полную эксплуатацию", – сказала Квривишвили.
Министр экономики вместе с главами Минфина Лашей Хуцишвили и Мининфраструктуры Ревазом Сохадзе ознакомилась с текущими работами в международном аэропорту в Кутаиси и осмотрели уже реализованные проекты.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
В частности, министры ознакомились с ходом строительства новой взлетно-посадочной полосы длиной 3,6 километра и аэродромной инфраструктуры, которое находится на завершающей стадии.
По словам Мариам Квривишвили, это будет исторический проект для авиационного и транспортного сектора Грузии в целом.
"У нас появится возможность принимать грузовые и пассажирские самолеты всех размеров в международном аэропорту Кутаиси. Это значительно увеличит пропускную способность аэропорта, мы сможем принимать больше рейсов. И особенно важно, что развитие этой инфраструктуры будет способствовать, в том числе, развитию грузовых перевозок в международном аэропорту Кутаиси", – подчеркнула глава Минэкономики.
Как отметила министр, в течение следующих трех месяцев будут полностью завершены текущие строительные работы, которые предшествуют полному вводу в эксплуатацию взлетной полосы. В настоящее время завершается установка осветительного оборудования и других навигационных систем.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Министры осмотрели проекты, реализуемые в аэропорту, в том числе два новых бизнес-зала премиум-класса и зону ускоренного прохождения контроля, построенные для повышения комфорта пассажиров и качества обслуживания.
По словам Мариам Квривишвили, существующие инфраструктурные работы полностью соответствуют масштабному плану развития Кутаисского международного аэропорта в целом.
Проект авиационной инфраструктуры такого масштаба реализуется впервые в истории независимой Грузии – его общая стоимость составляет 240 миллионов лари.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМинистр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
Министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили в аэропорту Кутаиси
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
После ввода новой инфраструктуры в эксплуатацию аэропорт сможет принимать и обслуживать самые большие самолеты в мире. Это значительно расширит возможности аэропорта и укрепит позиции Грузии как регионального авиационного и логистического центра.
После этого международный аэропорт Кутаиси станет единственным аэропортом в Грузии, который сможет принимать большие самолеты без ограничений.
Сегодня Кутаисский международный аэропорт работает под кодом D, длина его взлетно-посадочной полосы составляет 2,5 км, что обеспечивает эксплуатацию самолетов средней грузоподъемности.