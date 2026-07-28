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Кремль: Киев постоянно расширяет географию террористической активности
Кремль: Киев постоянно расширяет географию террористической активности
Sputnik Грузия
Террористическая активность Киева, по мнению Москвы, подтверждает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации 28.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена.Он напомнил о том, что Украина провела террористическую атаку в отношении Германии, взорвав газопроводы "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.По словам Пескова, происходящее подтверждает востребованность успешного проведения и завершения военной спецоперации России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, киев, москва, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Кремль: Киев постоянно расширяет географию террористической активности
15:15 28.07.2026 (обновлено: 17:22 28.07.2026)
Террористическая активность Киева, по мнению Москвы, подтверждает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации
ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена.
"География террористической активности киевского режима расширяется... Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно", – сказал представитель Кремля.
Он напомнил о том, что Украина провела террористическую атаку в отношении Германии, взорвав газопроводы "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.
По словам Пескова, происходящее подтверждает востребованность успешного проведения и завершения военной спецоперации России.