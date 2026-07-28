https://sputnik-georgia.ru/20260728/kreml-kiev-postoyanno-rasshiryaet-geografiyu-terroristicheskoy-aktivnosti-299843523.html

Кремль: Киев постоянно расширяет географию террористической активности

Кремль: Киев постоянно расширяет географию террористической активности

Sputnik Грузия

Террористическая активность Киева, по мнению Москвы, подтверждает востребованность успешного проведения и завершения спецоперации 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T15:15+0400

2026-07-28T15:15+0400

2026-07-28T17:22+0400

россия

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дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 28 июл – Sputnik. Киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он подчеркнул, что террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена.Он напомнил о том, что Украина провела террористическую атаку в отношении Германии, взорвав газопроводы "Северный поток", совершила атаку на Казахстан, ударив по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума, а также атаковала Иран, взорвав торговое судно в Каспийском море.По словам Пескова, происходящее подтверждает востребованность успешного проведения и завершения военной спецоперации России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

россия, в мире, киев, москва, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины