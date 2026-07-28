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Мужчина задержан за изнасилование туристки на курорте Грузии
Мужчина задержан за изнасилование туристки на курорте Грузии
Sputnik Грузия
Гражданка Японии обратилась в полицию, после чего мужчина, подозреваемый в нападении на нее, был задержан 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T20:55+0400
2026-07-28T20:55+0400
2026-07-28T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Молодого мужчину задержали по обвинению в изнасиловании гражданки Японии на курорте Грузии Бахмаро. Случай произошел несколько дней назад. Гражданка Японии обратилась в полицию, после чего мужчина, подозреваемый в нападении на нее, был задержан. В случае подтверждения вины в изнасиловании мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, япония, бахмаро, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, япония, бахмаро, мвд грузии
Мужчина задержан за изнасилование туристки на курорте Грузии
Гражданка Японии обратилась в полицию, после чего мужчина, подозреваемый в нападении на нее, был задержан
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Молодого мужчину задержали по обвинению в изнасиловании гражданки Японии на курорте Грузии Бахмаро.
Случай произошел несколько дней назад. Гражданка Японии обратилась в полицию, после чего мужчина, подозреваемый в нападении на нее, был задержан.
В случае подтверждения вины в изнасиловании мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.