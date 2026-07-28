https://sputnik-georgia.ru/20260728/narkolog-predupredil-o-novom-opasnom-sintetike-v-gruzii-299838754.html

Нарколог предупредил о новом опасном синтетике в Грузии

Нарколог предупредил о новом опасном синтетике в Грузии

Sputnik Грузия

Нарколог призывает при появлении симптомов немедленно вызывать скорую помощь по номеру 112 во избежание летального исхода. 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T16:40+0400

2026-07-28T16:40+0400

2026-07-28T16:40+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Нарколог Зура Сихарулидзе предупреждает население о том, что в Грузии очень активно продаются синтетические каннабиноиды, вызывающие галлюцинации и психоз, а в некоторых случаях даже смерть.Как пишет врач в социальных сетях, они также смешиваются с различными психоактивными веществами, что еще больше усугубляет ситуацию. К2 – это наркотик, представляющий собой сухую траву, пропитанную искусственными химическими веществами. В последнее время он стал широко распространенным на "черном рынке" Грузии. По словам нарколога, употребление К2 может привести к тяжелым последствиям, среди которых: сильная тревога и панические атаки, галлюцинации и психоз, агрессия, судороги, потеря сознания, затрудненное дыхание, а в некоторых случаях – смерть.Нарколог призывает при появлении симптомов немедленно вызывать скорую помощь по номеру 112 во избежание летального исхода. В Грузии само по себе употребление наркотиков не является наказуемым, если человек признает это добровольно – штраф грозит только в том случае, если факт употребления подтвердится при официальной проверке. Тех, кто обращается за помощью в клинику, никто не заставляет лечиться против воли: все медицинские процедуры проводятся только с согласия самого пациента или его близких. Если же человек сам сдает наркотики полиции, это тоже не считается преступлением – ни уголовное, ни административное дело в этом случае не заводится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, наркополитика, нарколог, новости, грузия, общество