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Нарколог предупредил о новом опасном синтетике в Грузии
Нарколог предупредил о новом опасном синтетике в Грузии
Sputnik Грузия
Нарколог призывает при появлении симптомов немедленно вызывать скорую помощь по номеру 112 во избежание летального исхода. 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T16:40+0400
2026-07-28T16:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Нарколог Зура Сихарулидзе предупреждает население о том, что в Грузии очень активно продаются синтетические каннабиноиды, вызывающие галлюцинации и психоз, а в некоторых случаях даже смерть.Как пишет врач в социальных сетях, они также смешиваются с различными психоактивными веществами, что еще больше усугубляет ситуацию. К2 – это наркотик, представляющий собой сухую траву, пропитанную искусственными химическими веществами. В последнее время он стал широко распространенным на "черном рынке" Грузии. По словам нарколога, употребление К2 может привести к тяжелым последствиям, среди которых: сильная тревога и панические атаки, галлюцинации и психоз, агрессия, судороги, потеря сознания, затрудненное дыхание, а в некоторых случаях – смерть.Нарколог призывает при появлении симптомов немедленно вызывать скорую помощь по номеру 112 во избежание летального исхода. В Грузии само по себе употребление наркотиков не является наказуемым, если человек признает это добровольно – штраф грозит только в том случае, если факт употребления подтвердится при официальной проверке. Тех, кто обращается за помощью в клинику, никто не заставляет лечиться против воли: все медицинские процедуры проводятся только с согласия самого пациента или его близких. Если же человек сам сдает наркотики полиции, это тоже не считается преступлением – ни уголовное, ни административное дело в этом случае не заводится.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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наркотики, наркополитика, нарколог, новости, грузия, общество
наркотики, наркополитика, нарколог, новости, грузия, общество
Нарколог предупредил о новом опасном синтетике в Грузии
Нарколог призывает при появлении симптомов немедленно вызывать скорую помощь по номеру 112 во избежание летального исхода.
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Нарколог Зура Сихарулидзе предупреждает население о том, что в Грузии очень активно продаются синтетические каннабиноиды, вызывающие галлюцинации и психоз, а в некоторых случаях даже смерть.
Как пишет врач в социальных сетях, они также смешиваются с различными психоактивными веществами, что еще больше усугубляет ситуацию.
"Внимание! В Грузии появился новый, очень сильный синтетический каннабиноид (вещество типа "спайс"), который активно продается в Telegram-каналах. Он также продается под названием "К2". Это не обычная марихуана. Такие вещества могут быть гораздо сильнее и гораздо опаснее. Их употребление связано с серьезными рисками для здоровья", – заявляет специалист.
К2 – это наркотик, представляющий собой сухую траву, пропитанную искусственными химическими веществами. В последнее время он стал широко распространенным на "черном рынке" Грузии.
По словам нарколога, употребление К2 может привести к тяжелым последствиям, среди которых: сильная тревога и панические атаки, галлюцинации и психоз, агрессия, судороги, потеря сознания, затрудненное дыхание, а в некоторых случаях – смерть.
Нарколог призывает при появлении симптомов немедленно вызывать скорую помощь по номеру 112 во избежание летального исхода.
В Грузии само по себе употребление наркотиков не является наказуемым, если человек признает это добровольно – штраф грозит только в том случае, если факт употребления подтвердится при официальной проверке.
Тех, кто обращается за помощью в клинику, никто не заставляет лечиться против воли: все медицинские процедуры проводятся только с согласия самого пациента или его близких. Если же человек сам сдает наркотики полиции, это тоже не считается преступлением – ни уголовное, ни административное дело в этом случае не заводится.