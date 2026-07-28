https://sputnik-georgia.ru/20260728/oppozitsionnaya-partiya-gruzii-predlagaet-otkazatsya-ot-vstupleniya-v-es-299840503.html

Оппозиционная партия Грузии предлагает отказаться от вступления в ЕС

Оппозиционная партия Грузии предлагает отказаться от вступления в ЕС

Sputnik Грузия

Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, однако начало переговоров о вступлении в Европейский союз на данный момент заморожено 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T17:49+0400

2026-07-28T17:49+0400

2026-07-28T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Оппозиционная партия "Единая нейтральная Грузия" считает необходимым отказаться от курса на вступление в ЕС и объявить нейтралитет. Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, однако начало переговоров о вступлении в Европейский союз на данный момент заморожено. По мнению партии, сохраняя курс на вступление в Европейский союз, Грузия по-прежнему остается частью лагеря, который ее изолирует и мешает проводить полностью гибкую и многовекторную политику, которая является оптимальным путем к поддержанию мира, экономическому развитию, обеспечению безопасности и продолжению жизни с традиционными ценностями. По мнению партии, ЕС давно пытается подавить любое инакомыслие и ограничить право управлять страной в соответствии с национальными интересами, примером чего является Грузия. По их мнению, стране с большим трудом удавалось не поддаваться шантажу и влиянию, поэтому нам пришлось отражать множество революционных попыток, но в гипотетическом случае членства мы будем лишены этой возможности принимать собственные решения относительно нашей страны де-юре. Власти Грузии пока не комментировали призыв оппозиционной партии. Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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