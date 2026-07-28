https://sputnik-georgia.ru/20260728/transportnyy-sektor-gruzii-pokazal-rekordnyy-rost--minekonomiki-299829412.html

Транспортный сектор Грузии показал рекордный рост – Минэкономики

Транспортный сектор Грузии показал рекордный рост – Минэкономики

Sputnik Грузия

Общий объем грузов, обработанных в морских портах и ​​терминалах, увеличился на 22% и составил 9,7 миллиона тонн 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T09:01+0400

2026-07-28T09:01+0400

2026-07-28T09:01+0400

экономика

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грузинская железная дорога

потийский порт

батумский порт

министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Рекордные показатели были зафиксированы в транспортном секторе Грузии в первом полугодии 2026 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития. По информации ведомства, параллельно с увеличением общего объема грузов, обработанных в морских портах/терминалах в январе-июне 2026 года, наблюдался рост как во всех отдельных портах/терминалах, так и по всем отдельным категориям грузов. За отчетный период общее количество контейнеров, обработанных в морских портах страны, составило 409 397 TEU (рост на 9%), что также является самым высоким показателем за первые полугодия последних десяти лет. Как отметило ведомство, среди грузов, обрабатываемых в портах и ​​терминалах, были виды, которые не перевозились в аналогичный период предыдущего года. К ним относятся сталь и различные виды труб, золотые и медные концентраты, а также несколько видов наливных грузов. Объемы других грузов также резко возросли. Относительно только июня 2026 года, то ГЖД перевезла в этом месяце в общей сложности 12 049 TEU, что также является самым высоким месячным показателем, зафиксированным за последнее десятилетие. Как отметило Минэкономики, параллельно с увеличением общего объема грузов, перевозимых Грузинскими железными дорогами, наблюдается положительная тенденция во всех отдельных режимах перевозок – импорте, экспорте, транзите и внутренних перевозках. Кроме того, железная дорога значительно расширила перечень перевозимых ею товаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, потийский порт, батумский порт, министерство экономики и устойчивого развития грузии