https://sputnik-georgia.ru/20260728/transportnyy-sektor-gruzii-pokazal-rekordnyy-rost--minekonomiki-299829412.html
Транспортный сектор Грузии показал рекордный рост – Минэкономики
Транспортный сектор Грузии показал рекордный рост – Минэкономики
Sputnik Грузия
Общий объем грузов, обработанных в морских портах и терминалах, увеличился на 22% и составил 9,7 миллиона тонн 28.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-28T09:01+0400
2026-07-28T09:01+0400
2026-07-28T09:01+0400
экономика
грузия
новости
грузинская железная дорога
потийский порт
батумский порт
министерство экономики и устойчивого развития грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896315_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_42e0211797e3cc7f8c7420c9ed11cfd8.jpg
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Рекордные показатели были зафиксированы в транспортном секторе Грузии в первом полугодии 2026 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития. По информации ведомства, параллельно с увеличением общего объема грузов, обработанных в морских портах/терминалах в январе-июне 2026 года, наблюдался рост как во всех отдельных портах/терминалах, так и по всем отдельным категориям грузов. За отчетный период общее количество контейнеров, обработанных в морских портах страны, составило 409 397 TEU (рост на 9%), что также является самым высоким показателем за первые полугодия последних десяти лет. Как отметило ведомство, среди грузов, обрабатываемых в портах и терминалах, были виды, которые не перевозились в аналогичный период предыдущего года. К ним относятся сталь и различные виды труб, золотые и медные концентраты, а также несколько видов наливных грузов. Объемы других грузов также резко возросли. Относительно только июня 2026 года, то ГЖД перевезла в этом месяце в общей сложности 12 049 TEU, что также является самым высоким месячным показателем, зафиксированным за последнее десятилетие. Как отметило Минэкономики, параллельно с увеличением общего объема грузов, перевозимых Грузинскими железными дорогами, наблюдается положительная тенденция во всех отдельных режимах перевозок – импорте, экспорте, транзите и внутренних перевозках. Кроме того, железная дорога значительно расширила перечень перевозимых ею товаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896315_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b955eb49bc31be4b50c5c739ff981fc0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, потийский порт, батумский порт, министерство экономики и устойчивого развития грузии
экономика, грузия, новости, грузинская железная дорога, потийский порт, батумский порт, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Транспортный сектор Грузии показал рекордный рост – Минэкономики
Общий объем грузов, обработанных в морских портах и терминалах, увеличился на 22% и составил 9,7 миллиона тонн
ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. Рекордные показатели были зафиксированы в транспортном секторе Грузии в первом полугодии 2026 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития.
По информации ведомства, параллельно с увеличением общего объема грузов, обработанных в морских портах/терминалах в январе-июне 2026 года, наблюдался рост как во всех отдельных портах/терминалах, так и по всем отдельным категориям грузов.
Общий объем грузов, обработанных в морских портах и терминалах, увеличился на 22% и составил 9,7 миллиона тонн, что является самым высоким показателем за первое полугодие за десятилетие.
За отчетный период общее количество контейнеров, обработанных в морских портах страны, составило 409 397 TEU (рост на 9%), что также является самым высоким показателем за первые полугодия последних десяти лет.
Как отметило ведомство, среди грузов, обрабатываемых в портах и терминалах, были виды, которые не перевозились в аналогичный период предыдущего года. К ним относятся сталь и различные виды труб, золотые и медные концентраты, а также несколько видов наливных грузов. Объемы других грузов также резко возросли.
Первое полугодие 2026 года оказалось особенно успешным для АО "Грузинская железная дорога": общий объем перевезенных компанией грузов увеличился на 10% и составил 6,9 миллиона тонн, что является самым высоким показателем, зафиксированным в первом полугодии за последнее десятилетие.
Относительно только июня 2026 года, то ГЖД перевезла в этом месяце в общей сложности 12 049 TEU, что также является самым высоким месячным показателем, зафиксированным за последнее десятилетие.
Как отметило Минэкономики, параллельно с увеличением общего объема грузов, перевозимых Грузинскими железными дорогами, наблюдается положительная тенденция во всех отдельных режимах перевозок – импорте, экспорте, транзите и внутренних перевозках. Кроме того, железная дорога значительно расширила перечень перевозимых ею товаров.