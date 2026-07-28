https://sputnik-georgia.ru/20260728/v-gruzii-ushla-v-otstavku-ministr-kultury-299844540.html

В Грузии ушла в отставку министр культуры

В Грузии ушла в отставку министр культуры

Sputnik Грузия

Причина ухода – состояние здоровья Тинатин Рухадзе 28.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-28T19:02+0400

2026-07-28T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 28 июл — Sputnik. В Грузии с поста министра культуры ушла Тинатин Рухадзе, сообщается на официальном аккаунте ведомства в соцсети.Причиной ухода стало состояние здоровья. "После консультации с премьер-министром я приняла решение уйти в отставку с поста министра культуры. В связи с состоянием моего здоровья мне потребуется экстренный курс лечения, который не позволит мне должным образом исполнять свои обязанности министра", – говорится в сообщении Минкульта.Культура – это сфера, требующая особого внимания и заботы, отметила уже бывший министр. "Я сожалею, что состояние моего здоровья не позволяет мне уделять должное внимание работе, которую я так люблю и которая мне наиболее дорога", – подчеркнула она. Рухадзе поблагодарила премьер-министра за оказанное доверие, а также каждого члена правительства за поддержку и сотрудничество. "Я благодарю всех, кто поддержал наши инициативы. Особая благодарность каждому сотруднику министерства культуры за их неустанный труд и преданную службу. Я остаюсь вашим поклонником и желаю вам успехов!"Пост главы Минкульта Грузии Тинатин Рухадзе заняла в октябре 2024 года. До этого она была советником тбилисского сакребуло (совещательный орган) по вопросам культуры и образования. Ее предшественницей на посту министра культуры была Тея Цулукиани, которая подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" перед парламентскими выборами в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, общество, тбилиси, министерство культуры и охраны памятников грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии