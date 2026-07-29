https://sputnik-georgia.ru/20260729/analitiki-rasskazali-o-preimuschestvakh-programmy-agrofinansirovaniya-v-gruzii-299860301.html

Аналитики рассказали о преимуществах программы агрофинансирования в Грузии

Аналитики рассказали о преимуществах программы агрофинансирования в Грузии

Sputnik Грузия

Цель программы – ускорить развитие сельскохозяйственного сектора, углубить знания, стимулировать рост экспорта и укрепить продовольственную безопасность 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T19:30+0400

2026-07-29T19:30+0400

2026-07-29T19:30+0400

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сельское хозяйство грузии

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Программа агрофинансирования повысит качество реализуемых в Грузии проектов и улучшит целенаправленное использование государственных ресурсов, говорится в исследовании инвестиционной компании Galt & Taggart. Новая госпрограмма финансирования сельского хозяйства, основанная на обновленном и современном подходе к поддержке отрасли, вступила в силу 1 июля. Главная цель программы – ускорить развитие сельскохозяйственного сектора, углубить знания, стимулировать рост экспорта и укрепить продовольственную безопасность. Кроме того, реформа должна обеспечить расширение прав и возможностей фермеров, производство высококачественной грузинской продукции, импортозамещение и увеличение экспортного потенциала. "На наш взгляд, в долгосрочной перспективе эти изменения носят позитивный характер – они повысят качество проектов, корпоратизацию сектора и целенаправленное использование государственных ресурсов", – говорится в сообщении Galt & Taggart. Обновленная программа объединяет государственное софинансирование в единую структуру и одновременно ужесточает требования к реализации проектов, мониторингу, аудиту и бухгалтерскому учету, говорится в исследовании. Как считают аналитики, более жесткий контроль повысит мотивацию к реализации проектов, улучшит прозрачность и снизит риск невыполнения проектов, что было одним из недостатков старой модели финансирования. Кроме того, нынешняя модель подталкивает сектор к самообеспечению, что повысит производительность. Новая модель софинансирования привлечет в среднем более крупных инвесторов, поскольку у них будут лучшие возможности для мобилизации капитала, привлечения банковского финансирования и ведения переговоров с поставщиками. Также, по мнению аналитиков, улучшение ведения учета является одним из главных долгосрочных преимуществ реформы. Создание фермерского реестра и цифровых баз данных позволит сформировать более надежную основу для государственной политики, оценки банковских активов и принятия решений о частных инвестициях. Как считают аналитики, программа может привести к таким вызовам, что повышение эффективности инвестиций произойдет за счет возможного снижения общего объема инвестиций. "В рамках существующей модели инвестор должен финансировать проект самостоятельно. Грант выплачивается только после выполнения обязательств, аудита и контроля на месте (максимум от 18 до 24 месяцев). Кроме того, процентная ставка по программе "Агрокредит" снижена с 11% до ставки рефинансирования НБГ (8,25% по состоянию на 26 июля), а срок погашения сокращен с 48 до 36 месяцев", – говорится в сообщении. Все это может снизить доходность инвестиций, особенно в случае низкого начального капитала. Что, в конечном итоге, может замедлить общую инвестиционную активность. Программа предусматривает внедрение современных инструментов и механизмов, разработку баз данных и укрепление системы мониторинга. Это обеспечит непрерывный анализ процессов, оценку результатов и эффективное использование бюджетных средств. Особое внимание будет уделено усилению коммерциализации сельскохозяйственной деятельности, что, в свою очередь, будет способствовать устойчивому развитию сектора и укреплению продовольственной безопасности страны, сказано в обзоре Galt & Taggart. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии