https://sputnik-georgia.ru/20260729/dom-v-derevne-sotni-semey-pereselentsev-poluchat-doma-v-regionakh-gruzii-299835334.html

"Дом в деревне": сотни семей переселенцев получат дома в регионах Грузии

"Дом в деревне": сотни семей переселенцев получат дома в регионах Грузии

Sputnik Грузия

Стоимость оплачиваемого жилья определяется в зависимости от числа членов семьи индивидуально – это приблизительно от 20 до 50 тысяч лари 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T10:52+0400

2026-07-29T10:52+0400

2026-07-29T10:52+0400

грузия

общество

новости

вынужденные переселенцы

министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии

министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц

пособие для вынужденных переселенцев

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечению средств к существованию Грузии купит 300 домов в сельской местности, сообщает пресс-служба ведомства. Таким образом лица со статусом вынужденных переселенцев обзаведутся собственным жильем в рамках проекта "Дом в деревне", который осуществляется в стране с 2013 года. Как пояснили в агентстве, список семей уже сформирован. Теперь они смогут самостоятельно выбрать дом в любом регионе Грузии, который будет приобретен за счет государства. На выбор жилья отводится шесть месяцев. Стоимость оплачиваемого жилья определяется в зависимости от числа членов семьи индивидуально – от 20 до 50 тысяч лари. С начала года такие дома уже получили 1 640 семей. На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют более 300 тысяч человек. Государство поэтапно выдает квартиры семьям, но им приходится стоять в очереди годами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, вынужденные переселенцы, министерство по делам вынужденных переселенцев в грузии, министерство по делам беженцев, расселению и вынужденно перемещенных с оккупированных территорий грузии лиц, пособие для вынужденных переселенцев, жилье для вынужденных переселенцев