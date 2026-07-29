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Двум фальшивомонетчикам в Грузии грозит до 10 лет тюрьмы
Двум фальшивомонетчикам в Грузии грозит до 10 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T17:28+0400
2026-07-29T17:28+0400
2026-07-29T17:28+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Двое граждан задержаны по делу о реализации фальшивых долларов в черноморском регионе Аджария – им грозит до 10 лет тюремного заключения, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов. Следствием установлено, что обвиняемые в целях получения незаконной материальной выгоды сбыли в Аджарии фальшивые 50-ти и 100-долларовые купюры на сумму 20,5 тысячи долларов. Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, аджария
происшествия, грузия, новости, аджария
Двум фальшивомонетчикам в Грузии грозит до 10 лет тюрьмы
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг"
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Двое граждан задержаны по делу о реализации фальшивых долларов в черноморском регионе Аджария – им грозит до 10 лет тюремного заключения, говорится в сообщении Следственной службы министерства финансов.
Следствием установлено, что обвиняемые в целях получения незаконной материальной выгоды сбыли в Аджарии фальшивые 50-ти и 100-долларовые купюры на сумму 20,5 тысячи долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье "Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.