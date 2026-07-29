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Единые национальные экзамены 2026 – известны первые оценки
Единые национальные экзамены 2026 – известны первые оценки
Sputnik Грузия
Окончательные результаты экзаменов станут известны в конце августа, после завершения периода обжалования 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T15:26+0400
2026-07-29T15:26+0400
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национальный центр экзаменов и оценок грузии
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Национальный центр экзаменов Грузии начал публиковать первые результаты Единых национальных экзаменов (ЕНЭ), позволяющих поступить в вузы страны.Экзамены стартовали в Грузии 2 июля и продолжались до 22 июля. Абитуриенты сдавали три экзамена: два обязательных (грузинский язык и литературу), иностранный язык и один предмет по выбору вуза.На данный момент известны предварительные результаты по следующим предметам: грузинский язык и литература, осетинский язык, история, химия, изобразительное и прикладное искусство, а также гражданское образование.Абитуриенты могут ознакомиться со своей работой на сайте Наццентра, где можно увидеть набранные ими баллы.После публикации всех предварительных результатов абитуриенты смогут обжаловать результаты по любому из предметов. Окончательные результаты станут известны в конце августа.Абитуриенты в Грузии не подают документы в один конкретный вуз, а указывают несколько вариантов в зависимости от выбранной специальности, после чего сдают экзамены.Оценок за экзамены в Грузии нет: существует лишь порог компетенции – баллы, которые необходимо набрать по каждому предмету. Общее количество баллов, набранных по итогам трех экзаменов, определяет, в какой вуз в конечном итоге поступит абитуриент.В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов. Явка на экзамены составила около 90%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии
общество, грузия, новости, единые национальные экзамены, национальный центр экзаменов и оценок грузии
Единые национальные экзамены 2026 – известны первые оценки
Окончательные результаты экзаменов станут известны в конце августа, после завершения периода обжалования
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Национальный центр экзаменов Грузии начал публиковать первые результаты Единых национальных экзаменов (ЕНЭ), позволяющих поступить в вузы страны.
Экзамены стартовали в Грузии 2 июля и продолжались до 22 июля. Абитуриенты сдавали три экзамена: два обязательных (грузинский язык и литературу), иностранный язык и один предмет по выбору вуза.
На данный момент известны предварительные результаты по следующим предметам: грузинский язык и литература, осетинский язык, история, химия, изобразительное и прикладное искусство, а также гражданское образование.
Абитуриенты могут ознакомиться со своей работой на сайте Наццентра, где можно увидеть набранные ими баллы.
После публикации всех предварительных результатов абитуриенты смогут обжаловать результаты по любому из предметов. Окончательные результаты станут известны в конце августа.
Абитуриенты в Грузии не подают документы в один конкретный вуз, а указывают несколько вариантов в зависимости от выбранной специальности, после чего сдают экзамены.
Оценок за экзамены в Грузии нет: существует лишь порог компетенции – баллы, которые необходимо набрать по каждому предмету. Общее количество баллов, набранных по итогам трех экзаменов, определяет, в какой вуз в конечном итоге поступит абитуриент.
Главным новшеством этого года стала возможность бесплатного обучения в государственных вузах как в столице, так и в регионах, а также возможность быть зачисленным на профессиональную программу в колледж в случае недобора баллов на ЕНЭ.
В 2026 году для участия в Единых национальных экзаменах зарегистрировались более 43 тысяч абитуриентов. Явка на экзамены составила около 90%.