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Главный проспект Тбилиси готовят к десятилетиям эксплуатации: что происходит на Руставели?
Главный проспект Тбилиси готовят к десятилетиям эксплуатации: что происходит на Руставели?
Sputnik Грузия
Неудобства в связи с таким масштабным ремонтом неизбежны, заявил мэр, однако именно такой подход позволит создать современную и надежную инфраструктуру... 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T16:27+0400
2026-07-29T16:27+0400
2026-07-29T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели в Тбилиси идет круглосуточно и сразу на нескольких участках, а после завершения работ главная магистраль столицы прослужит не одно десятилетие, заявил мэр города Каха Каладзе. По словам градоначальника, к этому времени полностью завершено фрезерование старого асфальтового покрытия. Одновременно компания Georgian Water and Power (GWP) проводит замену изношенных сетей водоснабжения и канализации, что, как отмечают в мэрии, позволит значительно улучшить инженерную инфраструктуру одной из главных улиц города. "Активная фаза реабилитации проспекта Руставели продолжается, и после завершения работ он должен прослужить не одно десятилетие", – сказал Каладзе на заседании городского правительства. Мэр отметил, что параллельно на тротуарах прокладывают подземные кабельные каналы для электросетей, демонтируют бордюры, ограждения и другие элементы городской инфраструктуры. Кроме того, ведется подготовка к реконструкции подземных переходов. "Важно отметить, что работы одновременно проводятся сразу по нескольким направлениям, что значительно ускоряет реализацию проекта. В ночное время осуществляется вывоз демонтированных материалов и завоз новых строительных материалов, чтобы днем ограничить движение крупногабаритной техники", – рассказал Каладзе. По его словам, временные неудобства в связи с таким масштабным ремонтом неизбежны, однако именно такой подход позволит создать современную и надежную инфраструктуру, рассчитанную на долгие годы эксплуатации. Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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шота руставели, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
шота руставели, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Главный проспект Тбилиси готовят к десятилетиям эксплуатации: что происходит на Руставели?
Неудобства в связи с таким масштабным ремонтом неизбежны, заявил мэр, однако именно такой подход позволит создать современную и надежную инфраструктуру, рассчитанную на долгие годы
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели в Тбилиси идет круглосуточно и сразу на нескольких участках, а после завершения работ главная магистраль столицы прослужит не одно десятилетие, заявил мэр города Каха Каладзе.
По словам градоначальника, к этому времени полностью завершено фрезерование старого асфальтового покрытия.
Одновременно компания Georgian Water and Power (GWP) проводит замену изношенных сетей водоснабжения и канализации, что, как отмечают в мэрии, позволит значительно улучшить инженерную инфраструктуру одной из главных улиц города.
"Активная фаза реабилитации проспекта Руставели продолжается, и после завершения работ он должен прослужить не одно десятилетие", – сказал Каладзе на заседании городского правительства.
Мэр отметил, что параллельно на тротуарах прокладывают подземные кабельные каналы для электросетей, демонтируют бордюры, ограждения и другие элементы городской инфраструктуры. Кроме того, ведется подготовка к реконструкции подземных переходов.
"Важно отметить, что работы одновременно проводятся сразу по нескольким направлениям, что значительно ускоряет реализацию проекта. В ночное время осуществляется вывоз демонтированных материалов и завоз новых строительных материалов, чтобы днем ограничить движение крупногабаритной техники", – рассказал Каладзе.
По его словам, временные неудобства в связи с таким масштабным ремонтом неизбежны, однако именно такой подход позволит создать современную и надежную инфраструктуру, рассчитанную на долгие годы эксплуатации.
Масштабная реконструкция проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года.