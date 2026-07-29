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Иностранцев задержали в Грузии за попытку продать оружие

Иностранцев задержали в Грузии за попытку продать оружие

Sputnik Грузия

В данный момент СГБ устанавливает остальных членов крупной криминальной группировки 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Три иностранных гражданина были задержаны в Грузии за попытку продать огнестрельное оружие и боеприпасы, говорится в сообщении СГБ Грузии. Следствие установило, что иностранные граждане, чье гражданство не называется, были членами крупной криминальной группировки, действующей за границей, и ввозили в Грузию огнестрельное оружие и боеприпасы. Задержание произошло в Тбилиси во время сделки о продаже оружия. Из автомобилей задержанных, из их съемных квартир и при личном обыске было изъято подготовленное к продаже оружие, боеприпасы, электронные устройства, а также вещество, которое, возможно, является наркотическим. В электронных устройствах, изъятых у задержанных, по данным СГБ, были обнаружены записи различных преступлений, в том числе фото- и видеоматериалы продажи большой партии наркотиков. Задержанным иностранцам грозит до 9 лет лишения свободы за незаконную реализацию огнестрельного оружия группой лиц. В настоящее время СГБ устанавливает остальных членов группировки для их последующего задержания. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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