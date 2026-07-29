https://sputnik-georgia.ru/20260729/iskusstvennyy-intellekt-podstavil-usa2georgia--kompanii-grozit-krupnyy-shtraf-299861462.html

Искусственный интеллект подставил USA2Georgia – компании грозит крупный штраф

Искусственный интеллект подставил USA2Georgia – компании грозит крупный штраф

Sputnik Грузия

Клиент компании долгое время не мог забрать оплаченные посылки, а вместо помощи сотрудника получал от ИИ-помощника одни и те же шаблонные ответы 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T17:17+0400

2026-07-29T17:17+0400

2026-07-29T18:13+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Компании по перевозке товаров USA2GEORGIA грозит штраф до 2% от годового оборота — Агентство конкуренции и защиты прав потребителей признало неэффективной ее систему поддержки клиентов, где единственным каналом связи был ИИ с шаблонными ответами.Как отмечается в сообщении ведомства, клиент долгое время не мог получить свои посылки из-за границы, несмотря на полную оплату доставки и хранения, а вместо связи с сотрудником получал от голосового помощника на основе ИИ один и тот же автоматический ответ.При рассмотрении дела было установлено, что клиент пытался получить необходимую информацию и решить проблему через обращения в компанию, однако всякий раз получал ответы только от голосового помощника на основе ИИ, который неоднократно выдавал один и тот же автоматический ответ. При этом система не учитывала индивидуальные особенности проблемы клиента и не связывала его с представителем компании.Агентство отметило, что использование искусственного интеллекта и других инновационных технологий не освобождает продавца от выполнения обязательств перед потребителем, предусмотренных законом: продавец обязан обеспечить эффективную и беспрепятственную возможность коммуникации между потребителем и компанией.По мнению ведомства, система на основе ИИ не должна быть единственным средством связи с клиентом в случаях, когда тот не может получить конкретный ответ на свой вопрос и не может связаться с представителем компании. Если потребитель запрашивает такую связь, продавец обязан обеспечить ему возможность обратиться к реальному сотруднику, который рассмотрит вопрос индивидуально и компетентно.Решением агентства компании предписано в течение месяца устранить нарушение — восстановить права потребителей и привести свою торговую политику в соответствие с требованиями закона.Согласно законодательству, в случае несоблюдения решения ведомства в установленный срок или его ненадлежащего исполнения продавцу грозит штраф в размере до 2% от годового оборота за предыдущий финансовый год. При повторном нарушении в течение 12 месяцев размер штрафа удваивается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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