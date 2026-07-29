https://sputnik-georgia.ru/20260729/na-gosudarstvennom-portale-skidok-poyavyatsya-tovary-dlya-gigieny-299862012.html

На государственном портале скидок появятся товары для гигиены

На государственном портале скидок появятся товары для гигиены

Sputnik Грузия

Ассоциация ритейлеров сообщила, какие именно товары для гигиены и когда добавят на сайт мониторинга цен 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T21:22+0400

2026-07-29T21:22+0400

2026-07-29T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. На государственном портале, где отслеживаются скидки и цены на продукты в рамках программы "Семейная корзина", в ближайшее время появятся товары для гигиены. Об этом журналистам заявила председатель "Ритейл ассоциации" Софо Кашакашвили.Единую информационную платформу для мониторинга программы Агентство конкуренции и защиты прав потребителей Грузии представило в конце июня – на сайте ekalata.gov.ge потребители могут ознакомиться с лучшими предложениями в сетевых магазинах страны.По словам Кашакашвили, до конца недели на портале добавят информацию о скидках еще на 10 товаров – среди них зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, стиральный порошок, мыло и шампуни.На данный момент в списке отслеживаемых товаров – яйца, сахар, рис, макаронные изделия, мука, куриное мясо, молоко, мацони, сметана, сливочное и подсолнечное масло, творог и гречневая крупа.Портал содержит данные всех сетевых магазинов Грузии, и их обновление является обязательным. Помимо него, в стране также действует портал сравнения цен tarifebi.ge, на котором можно посмотреть, где и на какие товары и услуги упали цены.Вопрос снижения цен вновь стал актуальным после того, как парламентская комиссия в апреле не выявила в Грузии картельных сговоров, обнаружив лишь системные проблемы, влияющие на ценообразование. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее заявлял, что цены на продукты в Грузии в целом ниже, чем во Франции и других странах Западной Европы, однако из-за низких зарплат вопрос ценообразования остается для населения крайне болезненным, поэтому правительство заинтересовано в дальнейшем снижении стоимости товаров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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