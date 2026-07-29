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Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политики

Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политики

Sputnik Грузия

Нацбанк ожидает, что средняя инфляция в 2026 году составит 5,2%, а экономический рост – 6,5% 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T14:25+0400

2026-07-29T14:25+0400

2026-07-29T14:25+0400

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ТБИЛИСИ,29 июл — Sputnik. Ставка рефинансирования, от уровня которой зависят кредиты, осталась на отметке 8,25%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания Комитета по монетарной политике.В мае Нацбанк Грузии впервые с весны 2024 года ужесточил монетарную политику, повысив ставку с 8 до 8,25%.По данным Нацбанка, жесткая монетарная политика в Грузии сохранится в течение длительного времени из-за существующих инфляционных рисков.В июне 2026 года годовая инфляция в Грузии составила 5,8% при целевом уровне 3%."Инфляция выше целевого уровня по-прежнему в основном связана с ростом цен на энергоносители", – отмечается в сообщении.По данным Нацбанка, на фоне повторной эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке вновь усилились колебания мировых цен на нефть."Текущие рыночные тенденции указывают на то, что цены остаются ниже уровней, зафиксированных во время предыдущей эскалации. Кроме того, затягивание конфликта увеличило риски косвенного инфляционного влияния цен на энергоносители", – говорится в сообщении.Согласно обновленному центральному сценарию Нацбанка, вклад энергоресурсов в инфляцию в этом году останется значительным.В то же время Нацбанк отмечает, что экономическая активность остается устойчивой перед лицом внешних шоков.По предварительным данным, экономический рост в мае 2026 года составил 6,4%, а за первые пять месяцев – в среднем 7,8%.Основным источником роста остаются высокопроизводительные сектора, ориентированные на сферу услуг, что нейтрализует инфляционное давление со стороны спроса. Кроме того, в соответствии с ожиданиями негативное влияние продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке на внешний спрос остается ограниченным."Соответственно, прогноз экономического роста на 2026 год в рамках обновленного центрального сценария сохраняется на уровне 6,5%", – говорится в сообщении.Нацбанк отмечает, что геополитическая ситуация и вытекающие из нее экономические последствия остаются одними из главных рисков, определяющих перспективы мировой экономики.В условиях сохраняющейся неопределенности Комитет по монетарной политике рассматривает различные сценарии развития событий и будет реагировать в зависимости от ситуации и степени усиления риска высокой инфляции.Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 9 сентября 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии