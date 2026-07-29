https://sputnik-georgia.ru/20260729/natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-ne-smyagchat-monetarnuyu-politiki-299852359.html
Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политики
Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политики
Sputnik Грузия
Нацбанк ожидает, что средняя инфляция в 2026 году составит 5,2%, а экономический рост – 6,5% 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T14:25+0400
2026-07-29T14:25+0400
2026-07-29T14:25+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271829980_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8385d637d1eeb1958ed8f71403c85b87.jpg
ТБИЛИСИ,29 июл — Sputnik. Ставка рефинансирования, от уровня которой зависят кредиты, осталась на отметке 8,25%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания Комитета по монетарной политике.В мае Нацбанк Грузии впервые с весны 2024 года ужесточил монетарную политику, повысив ставку с 8 до 8,25%.По данным Нацбанка, жесткая монетарная политика в Грузии сохранится в течение длительного времени из-за существующих инфляционных рисков.В июне 2026 года годовая инфляция в Грузии составила 5,8% при целевом уровне 3%."Инфляция выше целевого уровня по-прежнему в основном связана с ростом цен на энергоносители", – отмечается в сообщении.По данным Нацбанка, на фоне повторной эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке вновь усилились колебания мировых цен на нефть."Текущие рыночные тенденции указывают на то, что цены остаются ниже уровней, зафиксированных во время предыдущей эскалации. Кроме того, затягивание конфликта увеличило риски косвенного инфляционного влияния цен на энергоносители", – говорится в сообщении.Согласно обновленному центральному сценарию Нацбанка, вклад энергоресурсов в инфляцию в этом году останется значительным.В то же время Нацбанк отмечает, что экономическая активность остается устойчивой перед лицом внешних шоков.По предварительным данным, экономический рост в мае 2026 года составил 6,4%, а за первые пять месяцев – в среднем 7,8%.Основным источником роста остаются высокопроизводительные сектора, ориентированные на сферу услуг, что нейтрализует инфляционное давление со стороны спроса. Кроме того, в соответствии с ожиданиями негативное влияние продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке на внешний спрос остается ограниченным."Соответственно, прогноз экономического роста на 2026 год в рамках обновленного центрального сценария сохраняется на уровне 6,5%", – говорится в сообщении.Нацбанк отмечает, что геополитическая ситуация и вытекающие из нее экономические последствия остаются одними из главных рисков, определяющих перспективы мировой экономики.В условиях сохраняющейся неопределенности Комитет по монетарной политике рассматривает различные сценарии развития событий и будет реагировать в зависимости от ситуации и степени усиления риска высокой инфляции.Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 9 сентября 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271829980_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_168cee29ad36dc98499597d3e8cff116.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии принял решение не смягчать монетарную политики
Нацбанк ожидает, что средняя инфляция в 2026 году составит 5,2%, а экономический рост – 6,5%
ТБИЛИСИ,29 июл — Sputnik. Ставка рефинансирования, от уровня которой зависят кредиты, осталась на отметке 8,25%, говорится в сообщении Национального банка Грузии по итогам заседания Комитета по монетарной политике.
В мае Нацбанк Грузии впервые с весны 2024 года ужесточил монетарную политику, повысив ставку с 8 до 8,25%.
"На основании макроэкономической среды, обновленных сценариев и оценки рисков Комитет по монетарной политике счел целесообразным на данном этапе оставить ставку монетарной политики без изменений", – говорится в сообщении.
По данным Нацбанка, жесткая монетарная политика в Грузии сохранится в течение длительного времени из-за существующих инфляционных рисков.
В июне 2026 года годовая инфляция в Грузии составила 5,8% при целевом уровне 3%.
"Инфляция выше целевого уровня по-прежнему в основном связана с ростом цен на энергоносители", – отмечается в сообщении.
По данным Нацбанка, на фоне повторной эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке вновь усилились колебания мировых цен на нефть.
"Текущие рыночные тенденции указывают на то, что цены остаются ниже уровней, зафиксированных во время предыдущей эскалации. Кроме того, затягивание конфликта увеличило риски косвенного инфляционного влияния цен на энергоносители", – говорится в сообщении.
Согласно обновленному центральному сценарию Нацбанка, вклад энергоресурсов в инфляцию в этом году останется значительным.
"С учетом этого средняя инфляция в 2026 году составит 5,2%. Инфляция начнет снижаться со второй половины 2026 года и постепенно приблизится к целевому показателю в 3% в среднесрочной перспективе", – говорится в сообщении.
В то же время Нацбанк отмечает, что экономическая активность остается устойчивой перед лицом внешних шоков.
По предварительным данным, экономический рост в мае 2026 года составил 6,4%, а за первые пять месяцев – в среднем 7,8%.
Основным источником роста остаются высокопроизводительные сектора, ориентированные на сферу услуг, что нейтрализует инфляционное давление со стороны спроса. Кроме того, в соответствии с ожиданиями негативное влияние продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке на внешний спрос остается ограниченным.
"Соответственно, прогноз экономического роста на 2026 год в рамках обновленного центрального сценария сохраняется на уровне 6,5%", – говорится в сообщении.
Нацбанк отмечает, что геополитическая ситуация и вытекающие из нее экономические последствия остаются одними из главных рисков, определяющих перспективы мировой экономики.
В условиях сохраняющейся неопределенности Комитет по монетарной политике рассматривает различные сценарии развития событий и будет реагировать в зависимости от ситуации и степени усиления риска высокой инфляции.
Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 9 сентября 2026 года.