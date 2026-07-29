https://sputnik-georgia.ru/20260729/obyazannosti-ministra-kultury-gruzii-budet-vypolnyat-mikhail-kiknadze-299859973.html

Обязанности министра культуры Грузии будет выполнять Михаил Кикнадзе

Обязанности министра культуры Грузии будет выполнять Михаил Кикнадзе

Sputnik Грузия

Кикнадзе по профессии экономист и с 2025 года работал в министерстве культуры 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T15:47+0400

2026-07-29T15:47+0400

2026-07-29T15:47+0400

культура

культура

министерство культуры и охраны памятников грузии

тея цулукиани

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/16/252392109_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cf4a51cc8d0d41cd572cbb483e6b5125.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Назначенный 28 июля первым заместителем министра культуры Михаил Кикнадзе будет исполнять полномочия министра до назначения нового главы ведомства, говорится в сообщении министерства культуры. Должность министра культуры освободилась после того, как действующий глава ведомства Тинатин Рухадзе ушла в отставку по собственному желанию. Причиной она назвала ухудшение состояния здоровья. Кикнадзе по профессии экономист и с 2025 года работал в министерстве культуры. До назначения замминистром он занимал должность главы департамента внутреннего аудита и мониторинга. Пост главы Минкульта Грузии Тинатин Рухадзе заняла в октябре 2024 года. До этого она была советником тбилисского сакребуло (совещательный орган) по вопросам культуры и образования. Ее предшественницей на посту министра культуры была Тея Цулукиани, которая подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" перед парламентскими выборами в 2024 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, культура, министерство культуры и охраны памятников грузии, тея цулукиани, грузия, новости