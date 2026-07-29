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Открытие зиплайна на территории Ингури ГЭС увеличило число визитеров
Открытие зиплайна на территории Ингури ГЭС увеличило число визитеров
Sputnik Грузия
Самый высокий зиплайн в Грузии официально запустили на арочной плотине Ингури ГЭС в середине июля 2026 года 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T11:48+0400
2026-07-29T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. После открытия зиплайна на территории гидроэлектростанции Ингури ГЭС количество посетителей увеличилось на 15%, заявил директор компании "Ингури аттракция" Николоз Антидзе в эфире телепередачи "Бизнес-партнер". Самый высокий зиплайн в Грузии официально запустили на арочной плотине Ингури ГЭС в середине июля 2026 года. С 2022 года более 260 тысяч визитеров побывали на Ингури ГЭС – плотине, которая долгие годы считалась лишь символом энергетики, а теперь превращается в популярное туристическое место. С момента открытия зиплайна количество посетителей Ингури ГЭС увеличилось на 15%. По словам Антидзе, среди посетителей есть как местные жители, так и иностранные граждане. Он также отметил, что администрация ожидает еще большего числа посетителей в ближайшие месяцы. Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингури составляет примерно 2 часа, и у посетителей есть возможность осмотреть мост через плотину, дисковые затворы, туннель и другие интересные места. Планированием и осуществлением туристического маршрута на арочной платине Ингури ГЭС занимается компания "Ингури аттракция", которая в 2023 году стала дочерней компанией Ингури ГЭС. Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году ее арочной плотине был присвоен статус памятника культурного наследия. Высота плотины составляет 271,5 метра, длина – 728 метров. Арочная плотина Ингури ГЭС – первое сооружение в Грузии, присоединившееся к Европейскому маршруту индустриального наследия. Установочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977-м. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, николоз антидзе, ингури гэс
грузия, новости, туризм, николоз антидзе, ингури гэс
Открытие зиплайна на территории Ингури ГЭС увеличило число визитеров
Самый высокий зиплайн в Грузии официально запустили на арочной плотине Ингури ГЭС в середине июля 2026 года
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. После открытия зиплайна на территории гидроэлектростанции Ингури ГЭС количество посетителей увеличилось на 15%, заявил директор компании "Ингури аттракция" Николоз Антидзе в эфире телепередачи "Бизнес-партнер".
Самый высокий зиплайн в Грузии официально запустили на арочной плотине Ингури ГЭС в середине июля 2026 года. С 2022 года более 260 тысяч визитеров побывали на Ингури ГЭС – плотине, которая долгие годы считалась лишь символом энергетики, а теперь превращается в популярное туристическое место.
"Зиплайн открылся 15 июля. Информация об этом очень быстро распространилась в социальных сетях, что, конечно же, вызвало интерес. Все сложилось удачно, и сегодня зиплайн работает с довольно высокой загрузкой. С момента открытия им воспользовались более 500 человек", – заявил Антидзе.
С момента открытия зиплайна количество посетителей Ингури ГЭС увеличилось на 15%.
По словам Антидзе, среди посетителей есть как местные жители, так и иностранные граждане.
"Что касается других аттракций – галереи, демологического пространства и т. д., – то, приходя на зиплайн, посетитель также посещает эти пространства. Это лучший пример сотрудничества между частными и государственными инвестициями, такими как зиплайн. Это пример сотрудничества, который следует перенять и в других направлениях", – сказал Антидзе.
Он также отметил, что администрация ожидает еще большего числа посетителей в ближайшие месяцы.
Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингури составляет примерно 2 часа, и у посетителей есть возможность осмотреть мост через плотину, дисковые затворы, туннель и другие интересные места.
Планированием и осуществлением туристического маршрута на арочной платине Ингури ГЭС занимается компания "Ингури аттракция", которая в 2023 году стала дочерней компанией Ингури ГЭС.
Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году ее арочной плотине был присвоен статус памятника культурного наследия. Высота плотины составляет 271,5 метра, длина – 728 метров.
Арочная плотина Ингури ГЭС – первое сооружение в Грузии, присоединившееся к Европейскому маршруту индустриального наследия. Установочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.
Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977-м.
Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.