https://sputnik-georgia.ru/20260729/otkrytie-ziplayna-na-territorii-inguri-ges-uvelichilo-chislo-viziterov-299847687.html

Открытие зиплайна на территории Ингури ГЭС увеличило число визитеров

Открытие зиплайна на территории Ингури ГЭС увеличило число визитеров

Sputnik Грузия

Самый высокий зиплайн в Грузии официально запустили на арочной плотине Ингури ГЭС в середине июля 2026 года 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T11:48+0400

2026-07-29T11:48+0400

2026-07-29T11:48+0400

грузия

новости

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николоз антидзе

ингури гэс

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. После открытия зиплайна на территории гидроэлектростанции Ингури ГЭС количество посетителей увеличилось на 15%, заявил директор компании "Ингури аттракция" Николоз Антидзе в эфире телепередачи "Бизнес-партнер". Самый высокий зиплайн в Грузии официально запустили на арочной плотине Ингури ГЭС в середине июля 2026 года. С 2022 года более 260 тысяч визитеров побывали на Ингури ГЭС – плотине, которая долгие годы считалась лишь символом энергетики, а теперь превращается в популярное туристическое место. С момента открытия зиплайна количество посетителей Ингури ГЭС увеличилось на 15%. По словам Антидзе, среди посетителей есть как местные жители, так и иностранные граждане. Он также отметил, что администрация ожидает еще большего числа посетителей в ближайшие месяцы. Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингури составляет примерно 2 часа, и у посетителей есть возможность осмотреть мост через плотину, дисковые затворы, туннель и другие интересные места. Планированием и осуществлением туристического маршрута на арочной платине Ингури ГЭС занимается компания "Ингури аттракция", которая в 2023 году стала дочерней компанией Ингури ГЭС. Ингури ГЭС, расположенная в Западной Грузии, является уникальным техническим и инженерным сооружением. В 2015 году ее арочной плотине был присвоен статус памятника культурного наследия. Высота плотины составляет 271,5 метра, длина – 728 метров. Арочная плотина Ингури ГЭС – первое сооружение в Грузии, присоединившееся к Европейскому маршруту индустриального наследия. Установочная мощность Ингури ГЭС составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Строительство ГЭС на реке Ингури началось в 1961 году и завершилось в 1977-м. Плотина Ингури ГЭС находится на территории региона Самегрело - Земо Сванети, пульт управления – в Абхазии, которая не контролируется властями Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, туризм, николоз антидзе, ингури гэс