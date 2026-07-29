https://sputnik-georgia.ru/20260729/pervyy-tumo-v-gruzii-v-kutaisi-besplatno-budut-obuchat-tekhnologiyam-i-ii-299852156.html

Первый TUMO в Грузии: в Кутаиси бесплатно будут обучать технологиям и ИИ

Первый TUMO в Грузии: в Кутаиси бесплатно будут обучать технологиям и ИИ

Sputnik Грузия

Центр рассчитан на бесплатное обучение до 1,2 тысячи подростков в возрасте от 12 до 18 лет 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T12:52+0400

2026-07-29T12:52+0400

2026-07-29T12:52+0400

общество

грузия

новости

кутаиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0d/249201188_279:229:1432:877_1920x0_80_0_0_a3a7f8ab3f82f5d2829dffebb95a6fad.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Первый в Грузии образовательный центр международной сети TUMO открылся в Кутаиси. Здесь подростки смогут бесплатно изучать программирование, искусственный интеллект, робототехнику, разработку игр и другие востребованные технологические направления.Новый центр разместился в технологическом хабе Кутаиси, созданном Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA), и рассчитан на одновременное обучение до 1,2 тысячи школьников в возрасте от 12 до 18 лет.Как отметил председатель Агентства инноваций и технологий Грузии Автандил Касрадзе, открытие центра станет важным шагом в подготовке нового поколения технологических специалистов и позволит талантливым подросткам из разных регионов страны бесплатно получить образование мирового уровня."Наша цель – обеспечить каждому талантливому молодому человеку в Грузии доступ к технологическому образованию мирового уровня, а Кутаиси превратить в региональный центр, где образование, инновации и технологическое предпринимательство развиваются в едином пространстве", – заявил Касрадзе.Образовательная модель TUMO, успешно работающая в ряде стран мира, сочетает самостоятельное обучение с практическими семинарами и лабораторными занятиями. Участники будут получать знания, работая над реальными проектами под руководством специалистов.В программу вошли программирование, робототехника, создание компьютерных игр, анимация, графический дизайн, 3D-моделирование, фотография, кинопроизводство, музыка, изобразительное искусство, а также основы генеративного искусственного интеллекта (Generative AI).В агентстве отмечают, что центр должен стать частью экосистемы, объединяющей образование, инновации и технологическое предпринимательство в Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости, кутаиси