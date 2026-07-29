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Первый TUMO в Грузии: в Кутаиси бесплатно будут обучать технологиям и ИИ
Первый TUMO в Грузии: в Кутаиси бесплатно будут обучать технологиям и ИИ
Sputnik Грузия
Центр рассчитан на бесплатное обучение до 1,2 тысячи подростков в возрасте от 12 до 18 лет 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T12:52+0400
2026-07-29T12:52+0400
2026-07-29T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Первый в Грузии образовательный центр международной сети TUMO открылся в Кутаиси. Здесь подростки смогут бесплатно изучать программирование, искусственный интеллект, робототехнику, разработку игр и другие востребованные технологические направления.Новый центр разместился в технологическом хабе Кутаиси, созданном Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA), и рассчитан на одновременное обучение до 1,2 тысячи школьников в возрасте от 12 до 18 лет.Как отметил председатель Агентства инноваций и технологий Грузии Автандил Касрадзе, открытие центра станет важным шагом в подготовке нового поколения технологических специалистов и позволит талантливым подросткам из разных регионов страны бесплатно получить образование мирового уровня."Наша цель – обеспечить каждому талантливому молодому человеку в Грузии доступ к технологическому образованию мирового уровня, а Кутаиси превратить в региональный центр, где образование, инновации и технологическое предпринимательство развиваются в едином пространстве", – заявил Касрадзе.Образовательная модель TUMO, успешно работающая в ряде стран мира, сочетает самостоятельное обучение с практическими семинарами и лабораторными занятиями. Участники будут получать знания, работая над реальными проектами под руководством специалистов.В программу вошли программирование, робототехника, создание компьютерных игр, анимация, графический дизайн, 3D-моделирование, фотография, кинопроизводство, музыка, изобразительное искусство, а также основы генеративного искусственного интеллекта (Generative AI).В агентстве отмечают, что центр должен стать частью экосистемы, объединяющей образование, инновации и технологическое предпринимательство в Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, грузия, новости, кутаиси
общество, грузия, новости, кутаиси
Первый TUMO в Грузии: в Кутаиси бесплатно будут обучать технологиям и ИИ
Центр рассчитан на бесплатное обучение до 1,2 тысячи подростков в возрасте от 12 до 18 лет
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Первый в Грузии образовательный центр международной сети TUMO открылся в Кутаиси. Здесь подростки смогут бесплатно изучать программирование, искусственный интеллект, робототехнику, разработку игр и другие востребованные технологические направления.
Новый центр разместился в технологическом хабе Кутаиси, созданном Агентством инноваций и технологий Грузии (GITA), и рассчитан на одновременное обучение до 1,2 тысячи школьников в возрасте от 12 до 18 лет.
Как отметил председатель Агентства инноваций и технологий Грузии Автандил Касрадзе, открытие центра станет важным шагом в подготовке нового поколения технологических специалистов и позволит талантливым подросткам из разных регионов страны бесплатно получить образование мирового уровня.
"Наша цель – обеспечить каждому талантливому молодому человеку в Грузии доступ к технологическому образованию мирового уровня, а Кутаиси превратить в региональный центр, где образование, инновации и технологическое предпринимательство развиваются в едином пространстве", – заявил Касрадзе.
Образовательная модель TUMO, успешно работающая в ряде стран мира, сочетает самостоятельное обучение с практическими семинарами и лабораторными занятиями. Участники будут получать знания, работая над реальными проектами под руководством специалистов.
В программу вошли программирование, робототехника, создание компьютерных игр, анимация, графический дизайн, 3D-моделирование, фотография, кинопроизводство, музыка, изобразительное искусство, а также основы генеративного искусственного интеллекта (Generative AI).
В агентстве отмечают, что центр должен стать частью экосистемы, объединяющей образование, инновации и технологическое предпринимательство в Кутаиси.