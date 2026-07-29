https://sputnik-georgia.ru/20260729/problemu-bezdomnykh-sobak-budut-reshat-i-v-regione-mtskheta-mtianeti-299856665.html

Проблему бездомных собак будут решать и в регионе Мцхета-Мтианети

Проблему бездомных собак будут решать и в регионе Мцхета-Мтианети

Sputnik Грузия

В Грузии остро стоит проблема бездомных животных: только в Тбилиси на улицах города обитает от 33 до 40 тысяч бродячих собак 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T18:29+0400

2026-07-29T18:29+0400

2026-07-29T18:29+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Государственная программа по управлению гиперпопуляцией бездомных собак официально стартовала в регионе Мцхета-Мтианети, сообщает Национальное агентство продовольствия, реализующее проект. Для решения проблемы с бездомными собаками в Грузии действует пилотная программа по управлению популяцией бездомных и приютских животных в Аджарии, Имерети и Кахети, а также в муниципалитете Боржоми. В рамках программы запланированы отлов с улиц 9 тысяч безнадзорных животных и их перевод в приюты, определенные местными органами власти, для проведения соответствующих манипуляций. Собакам, которых заберут из региона Мцхета-Мтианети, проведут ветеринарные процедуры в приюте для животных Тбилисского агентства по надзору за животными. После завершения процедур животные будут возвращены в свою первоначальную среду обитания. Видео их возвращения будет опубликовано на официальной странице центра в соцсетях. В рамках программы в настоящее время ведется отбор и заключение контрактов с персоналом, задействованным в полевых работах. Отобранные сотрудники пройдут спецподготовку перед началом работы, что обеспечит эффективное и последовательное выполнение программы. Центр управления гиперпопуляцией реализует программу в активном сотрудничестве с местными муниципалитетами, любителями животных и людьми, предоставляющими приют животным. Место и дата каждого мероприятия публикуются заранее на официальной странице центра в соцсети. Программа предусматривает идентификацию-регистрацию, кастрацию-стерилизацию, диагностическое тестирование и вакцинацию бездомных животных. Реформа управления гиперпопуляцией основана на комплексном подходе и включает в себя также вакцинацию домашних питомцев от бешенства, чипирование, регистрацию в единой базе данных и бесплатную стерилизацию собак женского пола. Реализация программы будет способствовать гуманному сокращению численности бездомных собак, профилактике бешенства, улучшению благополучия животных и созданию безопасной среды как для населения, так и для животных. В Грузии остро стоит проблема бездомных животных: их огромное количество – проблема для страны. Только в Тбилиси на улицах города обитает от 33 до 40 тысяч бродячих собак. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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