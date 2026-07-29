https://sputnik-georgia.ru/20260729/rossiya-ostaetsya-osnovnym-pokupatelem-gruzinskoy-golubiki-299860982.html

Россия остается основным покупателем грузинской голубики

Россия остается основным покупателем грузинской голубики

Sputnik Грузия

Согласно исследованию инвестиционной компании Galt & Taggart, к 2027 году производство голубики увеличится в стране до 25 млн килограммов 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Грузия экспортировала 9,6 тысячи тонн голубики с 1 мая по 26 июля 2026 года, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, при этом 90,6% вывезли в Россию, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. Экспорт грузинской голубики начался в 2019 году и каждый год удваивался как по количеству, так и по объему. Россия является лидером по импорту грузинской голубики за последние пять лет. По данным ведомства, в этот период из страны вывезли голубику на сумму 61,8 миллиона долларов, что на 46% больше по сравнению с отчетным периодом 2025 года. Экспортная стоимость голубики составляла 6,4 доллара за килограмм. Основным экспортным рынком остается Россия, куда вывезли 8,7 тысячи тонн. В страны ЕС вывезли 498 тонн. Кроме того, в небольшом количестве голубику экспортировали в Армению, Турцию, ОАЭ и другие страны. В последние годы правительство Грузии уделяет большое внимание выращиванию высокоурожайных культур в разных регионах страны. Так, в рамках госпрограмм власти активно помогают фермерам, занимающимся выращиванием высококачественной голубики. Плантации этой культуры разбиты на нескольких сотнях гектаров в регионах Имерети, Самегрело, Аджария и Гурия. Согласно исследованию инвестиционной компании Galt & Taggart, производство голубики к 2027 году увеличится в Грузии до 25 млн килограммов по сравнению с четырьмя миллионами килограммов в 2023 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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