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В правительстве Грузии появится новое ведомство
В правительстве Грузии появится новое ведомство
Sputnik Грузия
Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T20:15+0400
2026-07-29T20:15+0400
2026-07-29T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В правительстве Грузии вводится должность государственного министра по вопросам региональной политики – ее займет госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. До создания новой должности путем изменения законодательства Мдинарадзе будет занимать должность министра регионального развития. Действующий глава этого ведомства Каха Гуледани перейдет на пост заместителя министра инфраструктуры.Как заявил премьер-министр, в планах правительства после начала работы парламента в первую неделю сентября – упразднить министерство регионального развития и заменить его аппаратом государственного министра по вопросам региональной политики. Что касается должности государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, то она останется вакантной до сентября. О МдинарадзеЮрист по образованию, Мамука Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получив лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".В 2016 году Мдинарадзе стал депутатом парламента Грузии: до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти. Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии. На должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов Мдинарадзе был назначен после создания этого ведомства 30 апреля 2026 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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мамука мдинарадзе, грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сгб
мамука мдинарадзе, грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, сгб
В правительстве Грузии появится новое ведомство
20:15 29.07.2026 (обновлено: 20:23 29.07.2026)
Юрист по образованию, Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. В правительстве Грузии вводится должность государственного министра по вопросам региональной политики – ее займет госминистр по вопросам координации правоохранительных органов Мамука Мдинарадзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
До создания новой должности путем изменения законодательства Мдинарадзе будет занимать должность министра регионального развития. Действующий глава этого ведомства Каха Гуледани перейдет на пост заместителя министра инфраструктуры.
Как заявил премьер-министр, в планах правительства после начала работы парламента в первую неделю сентября – упразднить министерство регионального развития и заменить его аппаратом государственного министра по вопросам региональной политики.
Что касается должности государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов, то она останется вакантной до сентября.
О Мдинарадзе
Юрист по образованию, Мамука Мдинарадзе начал свою карьеру в полиции и работал следователем в одном из районов Тбилиси. Затем получив лицензию адвоката, с 2007 по 2014 год был управляющим партнером и адвокатом "Тбилисского юридического центра", а вскоре основал свою компанию – "Мдинарадзе и партнеры".
В 2016 году Мдинарадзе стал депутатом парламента Грузии: до сентября 2025 года занимался политической деятельностью и был одним из главных спикеров партии власти.
Из политики Мамука Мдинарадзе ушел, заняв пост главы СГБ Грузии. На должность госминистра по вопросам координации правоохранительных органов Мдинарадзе был назначен после создания этого ведомства 30 апреля 2026 года.