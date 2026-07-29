https://sputnik-georgia.ru/20260729/zakharova-kiev-rano-ili-pozdno-udarit-po-svoim-evropeyskim-sponsoram-299856503.html

Захарова: Киев рано или поздно ударит по своим европейским спонсорам

Захарова: Киев рано или поздно ударит по своим европейским спонсорам

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала сразу несколько тем – от возможного удара киевского режима по самому Евросоюзу до интереса итальянской мафии... 29.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-29T14:45+0400

2026-07-29T14:45+0400

2026-07-29T15:00+0400

украина

обострение ситуации вокруг украины

в мире

россия

политика

европа

киев

мария захарова

владимир зеленский

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/09/250838412_0:53:3009:1746_1920x0_80_0_0_c4d39329075d00077eac756731a93c72.jpg

ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Киевский режим рано или поздно ударит по Европе изнутри в той или иной форме – такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат подчеркнула, что не хотела бы делать конкретный прогноз, но отметила, что Владимир Зеленский такую возможность наверняка не упустит.Захарова также прокомментировала атаку киевского режима на иранское судно в Каспийском море, произошедшую на минувшей неделе, в результате которой один человек погиб и один получил ранения. Она назвала эту атаку терактом.Кроме того, представитель МИД РФ прокомментировала сообщения итальянских СМИ об интересе мафии к дронам, используемым в конфликте на Украине. Накануне стало известно, что итальянская мафия пытается приобрести подобные беспилотники.По словам Захаровой, Россия и ранее предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима.Ранее в Кремле заявляли, что киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию. Москва полагает, что террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

европа

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, политика, европа, киев, мария захарова, владимир зеленский, мид россии