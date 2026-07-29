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Захарова: Киев рано или поздно ударит по своим европейским спонсорам
Захарова: Киев рано или поздно ударит по своим европейским спонсорам
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала сразу несколько тем – от возможного удара киевского режима по самому Евросоюзу до интереса итальянской мафии... 29.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-29T14:45+0400
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ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Киевский режим рано или поздно ударит по Европе изнутри в той или иной форме – такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Дипломат подчеркнула, что не хотела бы делать конкретный прогноз, но отметила, что Владимир Зеленский такую возможность наверняка не упустит.Захарова также прокомментировала атаку киевского режима на иранское судно в Каспийском море, произошедшую на минувшей неделе, в результате которой один человек погиб и один получил ранения. Она назвала эту атаку терактом.Кроме того, представитель МИД РФ прокомментировала сообщения итальянских СМИ об интересе мафии к дронам, используемым в конфликте на Украине. Накануне стало известно, что итальянская мафия пытается приобрести подобные беспилотники.По словам Захаровой, Россия и ранее предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима.Ранее в Кремле заявляли, что киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию. Москва полагает, что террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, в мире, россия, политика, европа, киев, мария захарова, владимир зеленский, мид россии
Захарова: Киев рано или поздно ударит по своим европейским спонсорам
14:45 29.07.2026 (обновлено: 15:00 29.07.2026)
Официальный представитель МИД РФ прокомментировала сразу несколько тем – от возможного удара киевского режима по самому Евросоюзу до интереса итальянской мафии к украинским дронам
ТБИЛИСИ, 29 июл — Sputnik. Киевский режим рано или поздно ударит по Европе изнутри в той или иной форме – такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"В том, что киевский режим нанесет удар – какой он будет, мне сложно сказать, – именно по своим собственным создателям и спонсорам, по Европейскому союзу изнутри, я имею в виду, на территории европейского континента, у меня сомнений нет", – сказала она в эфире радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что не хотела бы делать конкретный прогноз, но отметила, что Владимир Зеленский такую возможность наверняка не упустит.
Захарова также прокомментировала атаку киевского режима на иранское судно в Каспийском море, произошедшую на минувшей неделе, в результате которой один человек погиб и один получил ранения. Она назвала эту атаку терактом.
"Современным языком теракт, с точки зрения, наверное, мировой практики – это теракт, который произрос из возрождающейся практики "морского пиратства", – сказала она.
Кроме того, представитель МИД РФ прокомментировала сообщения итальянских СМИ об интересе мафии к дронам, используемым в конфликте на Украине. Накануне стало известно, что итальянская мафия пытается приобрести подобные беспилотники.
По словам Захаровой, Россия и ранее предупреждала Европу, что та не сможет контролировать действия киевского режима.
Ранее в Кремле заявляли, что киевский режим продолжает террористическую активность и постоянно расширяет ее географию. Москва полагает, что террористическая угроза со стороны Киева должна быть предотвращена и окончательно уничтожена.