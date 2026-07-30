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Азиатский банк даст 250 млн долларов на объездную дорогу Тбилиси
Азиатский банк даст 250 млн долларов на объездную дорогу Тбилиси
Sputnik Грузия
Проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T23:31+0400
2026-07-30T23:31+0400
2026-07-30T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 250 миллионов долларов на поддержку строительства стратегически важной объездной дороги Тбилиси, которая улучшит дорожное сообщение, снизит транспортную загруженность и укрепит роль Грузии как регионального транспортного узла, говорится в сообщении финансового института. По информации АБР, проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги, что позволит обновить значительную часть автомагистрали Восток-Запад. Перенаправление транспортного потока в обход столицы позволит разгрузить транспортные заторы в Тбилиси и улучшить движение товаров и людей. По словам директора постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам, географическое положение Грузии на стыке Европы и Азии дает стране значительный потенциал стать региональным транспортным узлом. И Тбилисская объездная дорога поможет полностью реализовать этот потенциал, поскольку снизит загруженность дорог и повысит эффективность грузоперевозок. "Благодаря таким проектам мы воплощаем в жизнь стратегическое видение нашего партнерства с Грузией, направленное на то, чтобы страна стала более связанной и конкурентоспособной", – заявила Лесли Беарман Лам. По информации АБР, новая дорога сократит время в пути как для местного, так и для транзитного транспорта, снизит эксплуатационные расходы транспортных средств и объем вредных выбросов. Кроме того, проект повысит надежность грузоперевозок, экспортных поставок и туристического сектора, а также позволит сократить число погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП. АБР также оказал помощь правительству Грузии в проведении технической, экономической, финансовой, экологической и социальной оценки устойчивости проекта. Выделенный кредит дополнит уже оказанную АБР поддержку развитию дорожной инфраструктуры Грузии, общий объем которой превышает 2,3 млрд долларов. В нее входят проекты по строительству и модернизации участков автомагистрали Восток–Запад, объездных дорог Кобулети и Батуми, магистрали Квешети–Коби, а также дороги Батуми–Сарпи. Объездная дорога Тбилиси Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять отрезков, строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух отрезков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года. Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило – идти в сторону Рустави. Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. АБР и Грузия Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, выданных Грузии, составляет до 6 миллиардов долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 69 стран, в том числе 50 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), рустави, объездная дорога тбилиси
экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), рустави, объездная дорога тбилиси
Азиатский банк даст 250 млн долларов на объездную дорогу Тбилиси
Проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 250 миллионов долларов на поддержку строительства стратегически важной объездной дороги Тбилиси, которая улучшит дорожное сообщение, снизит транспортную загруженность и укрепит роль Грузии как регионального транспортного узла, говорится в сообщении финансового института.
По информации АБР, проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги, что позволит обновить значительную часть автомагистрали Восток-Запад.
Перенаправление транспортного потока в обход столицы позволит разгрузить транспортные заторы в Тбилиси и улучшить движение товаров и людей.
Финансирование АБР будет использовано для двух участков Тбилисской объездной дороги: лот 4 (аэропорт Тбилиси–Лочини) и лот 5 (Лочини–Рустави). Проект также включает строительство и реконструкцию подъездных и служебных дорог.
По словам директора постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам, географическое положение Грузии на стыке Европы и Азии дает стране значительный потенциал стать региональным транспортным узлом. И Тбилисская объездная дорога поможет полностью реализовать этот потенциал, поскольку снизит загруженность дорог и повысит эффективность грузоперевозок.
"Благодаря таким проектам мы воплощаем в жизнь стратегическое видение нашего партнерства с Грузией, направленное на то, чтобы страна стала более связанной и конкурентоспособной", – заявила Лесли Беарман Лам.
По информации АБР, новая дорога сократит время в пути как для местного, так и для транзитного транспорта, снизит эксплуатационные расходы транспортных средств и объем вредных выбросов. Кроме того, проект повысит надежность грузоперевозок, экспортных поставок и туристического сектора, а также позволит сократить число погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП.
Также ожидается, что проект повысит эффективность автомобильных перевозок вдоль второго транспортного коридора Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), который соединяет Центральную Азию с Европой и является одним из важнейших торговых маршрутов. Это будет способствовать привлечению инвестиций в Грузию и дальнейшей интеграции страны в региональные и мировые рынки.
АБР также оказал помощь правительству Грузии в проведении технической, экономической, финансовой, экологической и социальной оценки устойчивости проекта.
Выделенный кредит дополнит уже оказанную АБР поддержку развитию дорожной инфраструктуры Грузии, общий объем которой превышает 2,3 млрд долларов. В нее входят проекты по строительству и модернизации участков автомагистрали Восток–Запад, объездных дорог Кобулети и Батуми, магистрали Квешети–Коби, а также дороги Батуми–Сарпи.
Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять отрезков, строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух отрезков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года.
Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило – идти в сторону Рустави.
Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).
В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, выданных Грузии, составляет до 6 миллиардов долларов.
Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.
Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 69 стран, в том числе 50 стран азиатского региона.