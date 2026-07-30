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Азиатский банк даст 250 млн долларов на объездную дорогу Тбилиси

Азиатский банк даст 250 млн долларов на объездную дорогу Тбилиси

Sputnik Грузия

Проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T23:31+0400

2026-07-30T23:31+0400

2026-07-30T23:31+0400

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объездная дорога тбилиси

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 250 миллионов долларов на поддержку строительства стратегически важной объездной дороги Тбилиси, которая улучшит дорожное сообщение, снизит транспортную загруженность и укрепит роль Грузии как регионального транспортного узла, говорится в сообщении финансового института. По информации АБР, проект включает в себя строительство 18,9-километрового четырехполосного участка Тбилисской объездной дороги, что позволит обновить значительную часть автомагистрали Восток-Запад. Перенаправление транспортного потока в обход столицы позволит разгрузить транспортные заторы в Тбилиси и улучшить движение товаров и людей. По словам директора постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам, географическое положение Грузии на стыке Европы и Азии дает стране значительный потенциал стать региональным транспортным узлом. И Тбилисская объездная дорога поможет полностью реализовать этот потенциал, поскольку снизит загруженность дорог и повысит эффективность грузоперевозок. "Благодаря таким проектам мы воплощаем в жизнь стратегическое видение нашего партнерства с Грузией, направленное на то, чтобы страна стала более связанной и конкурентоспособной", – заявила Лесли Беарман Лам. По информации АБР, новая дорога сократит время в пути как для местного, так и для транзитного транспорта, снизит эксплуатационные расходы транспортных средств и объем вредных выбросов. Кроме того, проект повысит надежность грузоперевозок, экспортных поставок и туристического сектора, а также позволит сократить число погибших и тяжело пострадавших в результате ДТП. АБР также оказал помощь правительству Грузии в проведении технической, экономической, финансовой, экологической и социальной оценки устойчивости проекта. Выделенный кредит дополнит уже оказанную АБР поддержку развитию дорожной инфраструктуры Грузии, общий объем которой превышает 2,3 млрд долларов. В нее входят проекты по строительству и модернизации участков автомагистрали Восток–Запад, объездных дорог Кобулети и Батуми, магистрали Квешети–Коби, а также дороги Батуми–Сарпи. Объездная дорога Тбилиси Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, строительство объездной дороги Тбилиси, которая будет частью международной трассы Восток-Запад, будет разделено на пять отрезков, строительство трех из которых начнется в 2026 году и завершится в 2030-м, а строительство еще двух отрезков начнется в 2027 году и завершится до конца 2029 года. Согласно проекту, объездная дорога длиной 50 километров будет начинаться от Мцхета, через тоннели – соединяться с районами Тбилисского моря, Авчала, Глдани и через пригород Тбилиси Лило – идти в сторону Рустави. Объездная дорога в грузинской столице стала необходима, чтобы разгрузить движение грузового транспорта в городе и сократить число пробок на фоне растущего трафика. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра. АБР и Грузия Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма кредитов, грантов и технической помощи АБР, выданных Грузии, составляет до 6 миллиардов долларов. Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка. Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 69 стран, в том числе 50 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), рустави, объездная дорога тбилиси