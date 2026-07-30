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Борьба с нелегальной миграцией в Грузии: МВД сообщило о выдворении 96 иностранцев

Борьба с нелегальной миграцией в Грузии: МВД сообщило о выдворении 96 иностранцев

Sputnik Грузия

Всем выдворенным иностранцам запретили повторный въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T16:56+0400

2026-07-30T16:56+0400

2026-07-30T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии за последние дни выдворили из страны 96 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, говорится в сообщении на сайте МВД.Среди выдворенных – граждане Саудовской Аравии, Азербайджана, Туркменистана, Турции, Китая, России, Индии, Египта, Судана, Ирака, Кувейта, Нигерии, Беларуси, Кубы, Кот-д’Ивуара, Мадагаскара, Албании, Узбекистана, Ливана, Марокко, Иордании, Таиланда и других государств.Все они превысили разрешенные сроки пребывания в Грузии и находились в стране без законных оснований."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в страну", – говорится в сообщении МВД.Решение о выдворении иностранных граждан в Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.В первом квартале 2026 года власти Грузии уже выдворили из страны 904 иностранца – наибольшую группу среди них составили граждане Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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