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C 1 сентября в Грузии введут строгие правила по качеству и продаже чая

C 1 сентября в Грузии введут строгие правила по качеству и продаже чая

Sputnik Грузия

Чаем будет считаться только продукт, изготовленный из чайных листьев и не содержащий других компонентов 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Технический регламент чая, который регулирует как качество чая, так и право продажи его на рынках Грузии, вступит в силу с 1 сентября 2026 года. По его условиям, поступающий на рынок Грузии продукт должен удовлетворять всем требованиям регламента, в котором прописаны как правила для обработки чайного листа, так и виды получаемого напитка. При этом чаем будет считаться только продукт, изготовленный из чайных листьев и не содержащий других компонентов. Чаем с добавками будет считаться чай с добавками, доля которых должна составлять не более 49%. А вот продукт, где содержание чайных листьев составляет не более 50%, будет по регламенту считаться уже чайным напитком. Весь чай, черный и зеленый, будет делиться на пять сортов – "букет", "высший сорт", "первый сорт", "второй сорт" и "третий сорт". Сорта будут зависеть от аромата, вкуса, качества заваренного чая, вида листьев и их внешнего вида. Регламент также определяет допустимые нормы для влажности чая, осадка, допустимые ароматизаторы и добавки. Контролем за качеством чая будет заниматься Национальное агентство продовольствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, чай, грузинский чай