https://sputnik-georgia.ru/20260730/chto-stalo-prichinoy-polnogo-blekauta-v-gruzii-299872812.html

Что стало причиной полного блэкаута в Грузии?

Что стало причиной полного блэкаута в Грузии?

Sputnik Грузия

Комиссия представила предварительные результаты исследования системной аварии, произошедшей 24 июля 2026 года 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T17:57+0400

2026-07-30T17:57+0400

2026-07-30T18:47+0400

грузия

новости

происшествия

национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения

энергетика грузии

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, по предварительной оценке, стало причиной крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Комиссия представила предварительные результаты исследования системной аварии, произошедшей 24 июля 2026 года, сообщив, что в этот день энергосистема Грузии работала параллельно с энергосистемой Азербайджана по линиям электропередачи напряжением 330 кВ. Комиссия сообщила, что одним из факторов, который, по состоянию на сегодняшний день, согласно информации, предоставленной Государственной электросистемой Грузии, мог стать причиной данного события, является линия электропередачи напряжением 110 кВ "Гегути", выходящая из подстанции "Кутаиси 220" и принадлежащая энергораспределительной компании "Энерго-Про Джорджия". "Государственная электросистема Грузии не должна была ожидать полного оснащения линий электропередачи быстродействующими системами защиты и должна была провести перерасчет существующих релейных защит и автоматики, чтобы свести к минимуму даже вероятность срабатывания автоматики разделения с Азербайджаном", – отметили в комиссии. Регулятор отметил, что Госэлектросистема должна была действовать в интересах обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы Грузии. Электроснабжение по всей стране было аварийное отключено примерно в 00:10 24 июля. Сбой в энергосистеме привел к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате без электроэнергии временно остались Тбилиси и большинство регионов Грузии. Подача электроэнергии постепенно возобновлялась в течение ночи. Внезапное ночное отключение электроэнергии вызвало временное замешательство и активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи нагнетали панику и сравнивали ситуацию с 1990-ми годами, когда электричество в Грузии подавалось по графику. Местные жители и туристы делились кадрами городов, погрузившихся во тьму, и сообщали о локальных перебоях с интернетом. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, энергетика грузии