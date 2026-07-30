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Что стало причиной полного блэкаута в Грузии?
Что стало причиной полного блэкаута в Грузии?
Sputnik Грузия
Комиссия представила предварительные результаты исследования системной аварии, произошедшей 24 июля 2026 года 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T17:57+0400
2026-07-30T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, по предварительной оценке, стало причиной крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC). Комиссия представила предварительные результаты исследования системной аварии, произошедшей 24 июля 2026 года, сообщив, что в этот день энергосистема Грузии работала параллельно с энергосистемой Азербайджана по линиям электропередачи напряжением 330 кВ. Комиссия сообщила, что одним из факторов, который, по состоянию на сегодняшний день, согласно информации, предоставленной Государственной электросистемой Грузии, мог стать причиной данного события, является линия электропередачи напряжением 110 кВ "Гегути", выходящая из подстанции "Кутаиси 220" и принадлежащая энергораспределительной компании "Энерго-Про Джорджия". "Государственная электросистема Грузии не должна была ожидать полного оснащения линий электропередачи быстродействующими системами защиты и должна была провести перерасчет существующих релейных защит и автоматики, чтобы свести к минимуму даже вероятность срабатывания автоматики разделения с Азербайджаном", – отметили в комиссии. Регулятор отметил, что Госэлектросистема должна была действовать в интересах обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы Грузии. Электроснабжение по всей стране было аварийное отключено примерно в 00:10 24 июля. Сбой в энергосистеме привел к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате без электроэнергии временно остались Тбилиси и большинство регионов Грузии. Подача электроэнергии постепенно возобновлялась в течение ночи. Внезапное ночное отключение электроэнергии вызвало временное замешательство и активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи нагнетали панику и сравнивали ситуацию с 1990-ми годами, когда электричество в Грузии подавалось по графику. Местные жители и туристы делились кадрами городов, погрузившихся во тьму, и сообщали о локальных перебоях с интернетом. Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, энергетика грузии
грузия, новости, происшествия, национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения, энергетика грузии
Что стало причиной полного блэкаута в Грузии?
17:57 30.07.2026 (обновлено: 18:47 30.07.2026)
Комиссия представила предварительные результаты исследования системной аварии, произошедшей 24 июля 2026 года
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, по предварительной оценке, стало причиной крупномасштабной аварии в электроэнергетической системе Грузии, произошедшей 24 июля, говорится в сообщении Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC).
Комиссия представила предварительные результаты исследования системной аварии, произошедшей 24 июля 2026 года, сообщив, что в этот день энергосистема Грузии работала параллельно с энергосистемой Азербайджана по линиям электропередачи напряжением 330 кВ.
"После разделения грузинская энергосистема перешла в изолированный режим работы, что привело к падению частоты и напряжения. Эти показатели достигли таких значений, которые вызвали каскадные отключения в энергосистеме — как электростанций, так и потребителей. В результате произошло полное отключение энергосистемы страны", – сказано в сообщении.
Комиссия сообщила, что одним из факторов, который, по состоянию на сегодняшний день, согласно информации, предоставленной Государственной электросистемой Грузии, мог стать причиной данного события, является линия электропередачи напряжением 110 кВ "Гегути", выходящая из подстанции "Кутаиси 220" и принадлежащая энергораспределительной компании "Энерго-Про Джорджия".
"Государственная электросистема Грузии не должна была ожидать полного оснащения линий электропередачи быстродействующими системами защиты и должна была провести перерасчет существующих релейных защит и автоматики, чтобы свести к минимуму даже вероятность срабатывания автоматики разделения с Азербайджаном", – отметили в комиссии.
Регулятор отметил, что Госэлектросистема должна была действовать в интересах обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы Грузии.
"Данный вопрос требует изучения по двум направлениям. Первое – это прекращение связи с Азербайджаном, а второе – способность энергосистемы Грузии работать в изолированном режиме", – заявили в комиссии.
Электроснабжение по всей стране было аварийное отключено примерно в 00:10 24 июля. Сбой в энергосистеме привел к перебоям в электроснабжении и работе телекоммуникационных сетей. В результате без электроэнергии временно остались Тбилиси и большинство регионов Грузии. Подача электроэнергии постепенно возобновлялась в течение ночи.
Внезапное ночное отключение электроэнергии вызвало временное замешательство и активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи нагнетали панику и сравнивали ситуацию с 1990-ми годами, когда электричество в Грузии подавалось по графику.
Местные жители и туристы делились кадрами городов, погрузившихся во тьму, и сообщали о локальных перебоях с интернетом.
Крупные объекты, клиники и стратегические предприятия незамедлительно перешли на резервные генераторы.