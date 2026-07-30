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Грузия получит 35 миллионов долларов для сохранения финансовой стабильности банков

Грузия получит 35 миллионов долларов для сохранения финансовой стабильности банков

Sputnik Грузия

Кредитная линия станет дополнительной финансовой защитой резолюционного фонда Нацбанка в период его пополнения 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T15:55+0400

2026-07-30T15:55+0400

2026-07-30T15:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Министерство финансов Грузии подписало соглашение с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о получении 35 миллионов долларов на проект "Подготовка Грузии к реструктуризации банков", говорится в сообщении ведомства.По данным Минфина, проект, одобренный Всемирным банком, предусматривает создание предварительно согласованной кредитной линии в размере 35 миллионов долларов для резолюционного фонда Нацбанка."Благодаря участию Всемирного банка работа, проводимая в рамках проекта, и запланированные на будущее мероприятия будут способствовать дальнейшему совершенствованию механизма резолюционного фонда Национального банка Грузии, повышению его эффективности и приближению к лучшим международным практикам", – отмечает ведомство.Кредитная линия является дополнительным механизмом финансовой защиты фонда в период его пополнения до целевого уровня.Резолюционный фонд – это специальный финансовый резерв, создаваемый за счет регулярных взносов банков и кредитных организаций для упорядоченного разрешения кризисов проблемных банков, защиты стабильности финансовой системы и предотвращения использования денег налогоплательщиков при спасении бизнеса.Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – это глобальная организация развития, совладельцами которой являются 189 государств-членов. Являясь крупнейшим банком развития в мире, МБРР вносит вклад в реализацию миссии Группы Всемирного банка, предоставляя займы, гарантии, продукты управления рисками и консультационные услуги правительствам стран со средним уровнем дохода, а также платежеспособным странам с низким уровнем дохода.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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