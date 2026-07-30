https://sputnik-georgia.ru/20260730/gruziya-uvelichila-eksport-foreli-v-rossiyu-do-istoricheskogo-maksimuma-299875513.html
Грузия увеличила экспорт форели в Россию до исторического максимума
Грузия увеличила экспорт форели в Россию до исторического максимума
Sputnik Грузия
Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T22:20+0400
2026-07-30T22:20+0400
2026-07-30T22:20+0400
экономика
грузия
новости
россия
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23431/46/234314681_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_c04c5292c7c7c919a992746aa5c5afbc.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторически максимальной суммы – 1,6 миллиона долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.Так, в июне российские компании ввезли замороженную форель из Грузии на 1,6 миллиона долларов, тогда как годом ранее сумма закупок составляла 184 тысячи долларов. Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума. Грузинская таможенная служба предоставляет данные с 2009 года. Стоит отметить, что, по данным грузинской таможни, Россия стала единственным покупателем форели у Грузии в июне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23431/46/234314681_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_6c15cfef6d0fdb1d7056d051d25a8c98.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, россия, статистика
экономика, грузия, новости, россия, статистика
Грузия увеличила экспорт форели в Россию до исторического максимума
Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторически максимальной суммы – 1,6 миллиона долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.
Так, в июне российские компании ввезли замороженную форель из Грузии на 1,6 миллиона долларов, тогда как годом ранее сумма закупок составляла 184 тысячи долларов.
Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума. Грузинская таможенная служба предоставляет данные с 2009 года.
Стоит отметить, что, по данным грузинской таможни, Россия стала единственным покупателем форели у Грузии в июне.