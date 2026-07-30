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Грузия увеличила экспорт форели в Россию до исторического максимума

Грузия увеличила экспорт форели в Россию до исторического максимума

Sputnik Грузия

Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T22:20+0400

2026-07-30T22:20+0400

2026-07-30T22:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Россия в июне увеличила импорт форели из Грузии до исторически максимальной суммы – 1,6 миллиона долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.Так, в июне российские компании ввезли замороженную форель из Грузии на 1,6 миллиона долларов, тогда как годом ранее сумма закупок составляла 184 тысячи долларов. Импорт подскочил в 9 раз в годовом выражении и достиг исторического максимума. Грузинская таможенная служба предоставляет данные с 2009 года. Стоит отметить, что, по данным грузинской таможни, Россия стала единственным покупателем форели у Грузии в июне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, россия, статистика