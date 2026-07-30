https://sputnik-georgia.ru/20260730/kontrabanda-v-taynikakh-v-gruzii-zaderzhali-perevozchika-zolota-na-krupnuyu-summu-299873820.html

Контрабанда в тайниках: в Грузии задержали перевозчика золота на крупную сумму

Контрабанда в тайниках: в Грузии задержали перевозчика золота на крупную сумму

Sputnik Грузия

Изделия, таможенная стоимость которых составляет 246 857 лари, были спрятаны в различных предметах внутри автомобиля 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T18:58+0400

2026-07-30T18:58+0400

2026-07-30T19:49+0400

грузия

происшествия

новости

контрабанда

золото

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/28/247822812_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_bdaafa5d9b4ffebc6571d815fd4caf01.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Гражданин Грузии задержан на родине по факту тайного ввоза из Турции золотых украшений стоимостью около 247 тысяч лари, сообщила Следственная служба Министерства финансов Грузии. По информации ведомства, в результате мер, принятых на основе оперативной информации, было установлено, что гражданин Грузии на управляемом им транспортном средстве через таможенный пункт Сарпи (грузино-турецкая граница) перевез 1,2 килограмма золотых украшений. Изделия, таможенная стоимость которых составляет 246 857 лари, были спрятаны в различных предметах внутри автомобиля. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, контрабанда, золото