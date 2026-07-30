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Контрабанда в тайниках: в Грузии задержали перевозчика золота на крупную сумму
Контрабанда в тайниках: в Грузии задержали перевозчика золота на крупную сумму
Sputnik Грузия
Изделия, таможенная стоимость которых составляет 246 857 лари, были спрятаны в различных предметах внутри автомобиля 30.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-30T18:58+0400
2026-07-30T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Гражданин Грузии задержан на родине по факту тайного ввоза из Турции золотых украшений стоимостью около 247 тысяч лари, сообщила Следственная служба Министерства финансов Грузии. По информации ведомства, в результате мер, принятых на основе оперативной информации, было установлено, что гражданин Грузии на управляемом им транспортном средстве через таможенный пункт Сарпи (грузино-турецкая граница) перевез 1,2 килограмма золотых украшений. Изделия, таможенная стоимость которых составляет 246 857 лари, были спрятаны в различных предметах внутри автомобиля. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, контрабанда, золото
грузия, происшествия, новости, контрабанда, золото
Контрабанда в тайниках: в Грузии задержали перевозчика золота на крупную сумму
18:58 30.07.2026 (обновлено: 19:49 30.07.2026)
Изделия, таможенная стоимость которых составляет 246 857 лари, были спрятаны в различных предметах внутри автомобиля
ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Гражданин Грузии задержан на родине по факту тайного ввоза из Турции золотых украшений стоимостью около 247 тысяч лари, сообщила Следственная служба Министерства финансов Грузии.
По информации ведомства, в результате мер, принятых на основе оперативной информации, было установлено, что гражданин Грузии на управляемом им транспортном средстве через таможенный пункт Сарпи (грузино-турецкая граница) перевез 1,2 килограмма золотых украшений.
Изделия, таможенная стоимость которых составляет 246 857 лари, были спрятаны в различных предметах внутри автомобиля.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.