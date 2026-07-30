https://sputnik-georgia.ru/20260730/natsbank-gruzii-predupredil-o-moshennichestve-ot-ego-imeni-299874139.html

Нацбанк Грузии предупредил о мошенничестве от его имени

Нацбанк Грузии предупредил о мошенничестве от его имени

Sputnik Грузия

Национальный банк Грузии призывает граждан проявлять особую внимательность и осторожность 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T20:06+0400

2026-07-30T20:06+0400

2026-07-30T20:06+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил о случаях мошенничества через различные мобильные приложения связи от имени регулятора. В частности, мошенники представляются представителями Национального банка Грузии и в социальных сетях используют логотип Национального банка и предлагают гражданам помощь в погашении существующих кредитов или в финансовых операциях. Известно, что якобы "представители Нацбанка" заявили пострадавшему о возможном несанкционированном доступе к его личным банковским данным и попытке активировать кредит, а для подтверждения этого попросили войти в соответствующий интернет-банкинг и/или мобильный банкинг – указав свои идентификационные данные. Гражданам рекомендуется не предоставлять свою личную и финансовую информацию, включая имя пользователя и пароль, необходимые для авторизации в приложениях банка, а также не вводить эту информацию по подозрительным ссылкам, предоставленным неизвестными лицами, и обращаться в полицию в случае таких предложений. Национальный банк Грузии в целях защиты прав пользователей финансового сектора периодически распространяет предупреждающую или просветительскую информацию о часто используемых схемах финансового мошенничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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