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Саакашвили создает цифрового двойника: в Грузии спорят об идее экс-президента

Саакашвили создает цифрового двойника: в Грузии спорят об идее экс-президента

Sputnik Грузия

В правящей партии создание цифрового аватара Саакашвили назвали политической клоунадой, тогда как в ЕНД считают такой формат способом сохранить его участие в... 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T14:54+0400

2026-07-30T14:54+0400

2026-07-30T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Идея с аватаром является очередным абсурдным заявлением бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, несмотря на статус экс-главы государства, превратился в "одного из главных клоунов" в стране, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Махашвили.Саакашвили во время судебного процесса заявил о создании своего цифрового аватара с помощью искусственного интеллекта. По его словам, цифровой двойник будет выглядеть лучше него, но при этом останется его отражением. Он также сравнил свою ситуацию с судьбой Нельсона Манделы, заявив, что, как и южноафриканский лидер, может выйти из заключения и вернуться к власти.Идею создания цифровой копии Саакашвили также считает несерьезной депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили."Сторонники “Нацдвижения”, наверное, делают записи о том, как Саакашвили создает свою копию, чтобы будущие поколения не забыли решения Саакашвили относительно полетов и взлетов… Он хочет создать собственную копию, но даже своей копии начал завидовать, заявив, что она будет выглядеть лучше него, но это все равно будет он", – заявил Мачарашвили.Между тем в партии "Единое национальное движение" считают, что Саакашвили должен иметь возможность напрямую участвовать в политическом процессе. Поэтому подобное решение нельзя назвать несерьезным, считает заместитель генерального секретаря партии Ираклий Павленишвили."Саакашвили должен иметь возможность напрямую участвовать в политическом процессе. Я не понимаю, что именно здесь является несерьезным. Если он лично не может участвовать, какая разница, в какой форме будет выражаться его мнение – зачитают ли его в виде письма или оно будет представлено более наглядно. Почему это несерьезно, я не понимаю", – заявил Павленишвили.На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили, о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы.Дело о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года до сих пор находится на рассмотрении в суде.В ноябре 2025 года Саакашвили было предъявлено новое обвинение по статье "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти".По данным прокуратуры, "с целью свержения законной власти, мобилизации, сбора и вовлечения в насильственные действия массы агрессивно настроенных граждан" Саакашвили, используя свою личную страницу в социальной сети, а также видеообращения, которые распространялись в СМИ, публично призывал своих сторонников к противозаконным и насильственным действиям, говоря о необходимости борьбы и агрессивного сопротивления.В своих заявлениях он также призывал сторонников к захвату правительственных зданий и "разрушению режима".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия