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Стать учителями в Грузии смогут 2 302 человека – данные о программах

Стать учителями в Грузии смогут 2 302 человека – данные о программах

Sputnik Грузия

Почти 55% работающих в Грузии учителей старше 50 лет 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T13:53+0400

2026-07-30T13:53+0400

2026-07-30T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Программы подготовки учителей в 2026 году готовы принять 2 302 человека, желающих стать учителями в Грузии.Всего обучение по специальной программе подготовки учителей предлагают 18 высших учебных заведений, в том числе 12 государственных. Обучение в государственных вузах по программе бесплатное.Из 2 302 мест 190 предназначены для подготовки учителей к работе с детьми с особыми образовательными потребностями, остальные – для тех, кто хочет стать учителем или повысить свою квалификацию.Программа рассчитана на один год, после ее окончания выдается специальный сертификат.По данным последнего исследования сферы образования, в Грузии работают 66,3 тысячи учителей, из которых 36,2 тысячи – педагоги старше 50 лет.Еще 16,5 тысячи педагогов относятся к возрастной группе от 41 года до 50 лет, 9,8 тысячи – от 31 года до 40 лет. Количество молодых учителей в возрасте до 30 лет составляет всего 3,9 тысячи человек.Главной причиной непривлекательности профессии педагога в Грузии исследователи называют низкие зарплаты. Средняя зарплата учителя в государственной школе составляет 1,2 тысячи лари, а в частной – 1,6 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, образование в грузии