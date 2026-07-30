https://sputnik-georgia.ru/20260730/teplitsa-s-kannabisom-i-bolee-20-kg-narkotikov-mvd-gruzii-zaderzhalo-trekh-chelovek-299867789.html

Теплица с каннабисом и более 20 кг наркотиков: МВД Грузии задержало трех человек

Теплица с каннабисом и более 20 кг наркотиков: МВД Грузии задержало трех человек

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T12:52+0400

2026-07-30T12:52+0400

2026-07-30T12:52+0400

происшествия

грузия

новости

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824818_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_3e580e349fc893c6f372b783f4c61c5d.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции задержали трех человек по обвинению в наркопреступлениях – изъято около 21 килограмма наркотиков, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, часть обвиняемых выращивала растения, содержащие наркотические вещества, в специально оборудованной теплице.В ходе обысков по местам жительства задержанных, а также в местах, на которые они указали, правоохранители изъяли подготовленные к реализации наркотики в особо крупном размере, в том числе более 13 килограммов каннабиса и семь килограммов марихуаны.Кроме того, сотрудники полиции изъяли материалы и оборудование, использовавшиеся для выращивания и фасовки наркотических средств.Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, содействии их реализации, а также незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.Им грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии