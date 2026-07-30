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Цены в Грузии в 2026 году вырастут больше ожидаемого – Нацбанк

Цены в Грузии в 2026 году вырастут больше ожидаемого – Нацбанк

Sputnik Грузия

В июне годовая инфляция в Грузии достигла 5,8%, почти вдвое превысив целевой показатель 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T09:01+0400

2026-07-30T09:01+0400

2026-07-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии увеличил прогноз инфляции в 2026 году с 4,9% до 5,2% при целевом показателе 3%, говорится в сообщении регулятора."Средняя инфляция в 2026 году составит 5,2 процента", – говорится в сообщении.По данным Нацбанка, инфляция начнет снижаться со второй половины 2026 года и постепенно приблизится к целевому показателю в три процента в среднесрочной перспективе.Годовая инфляция (июнь 2026 года к июню 2025 года) в Грузии составила 5,8% при целевом показателе 3%.Больше всего в июне цены выросли на транспорт (16,5%), в сфере гостиниц и ресторанов (8,4%), на коммунальные услуги (7,2%), продовольствие и безалкогольные напитки (5,6%), алкогольную и табачную продукцию (5,4%), здравоохранение (4,7%), образование (2,4%), одежду и обувь (2,1%), а также на отдых и развлечения (0,9%).Снизились цены на связь (6,4%), а также на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,2%).За предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% (январь 2026 года к январю 2025 года), 4,6% (февраль 2026 года к февралю 2025 года), 4,3% (март 2026 года к марту 2025 года), 5,9% (апрель 2026 года к апрелю 2025 года), 5,7% (май 2026 года к маю 2025 года).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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