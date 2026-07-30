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Все о медицинской сфере в Грузии – новая статистика

Все о медицинской сфере в Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

Рассказываем, сколько врачей и медсестер обслуживает население Грузии, а также на сколько пациентов рассчитаны больницы страны 30.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-30T10:50+0400

2026-07-30T10:50+0400

2026-07-30T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июл — Sputnik. Число больниц в Грузии на 1 января 2026 года составляло 232 и они рассчитаны на 15,2 тысячи коек, говорится в материалах Национальной службы статистики страны. Так, согласно данным ведомства, количество коек в больницах Грузии в прошлом году выросло на 1,8% по сравнению с 2024 годом. А вот число поликлиник и амбулаторий к 1 января 2026 года в Грузии составляло 2 318. При этом число обращений пациентов в поликлиники и амбулатории в 2025 году выросло на 6% по сравнению c 2024 годом и составило 16,8 миллионов. На все население Грузии приходится 22,5 тысячи врачей, которые работают как в больницах, так и поликлиниках, а также 21,3 тысячи медсестер. Ранее о нехватке медсестер и младшего медицинского персонала заявил и Минздрав Грузии. По его данным, в 2026 году в стране открыты дополнительные места в бесплатных колледжах для подготовки специалистов по этим профессиям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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здравоохранение в грузии, здравоохранение, грузия, новости, общество, минздрав