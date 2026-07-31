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Тысячи мигрантов вплавь прорвались из Марокко в Испанию
Тысячи мигрантов вплавь прорвались из Марокко в Испанию
Sputnik Грузия
Испанский анклав в Африке столкнулся с крупнейшим с 2021 года миграционным кризисом. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в Сеуте 31.07.2026, Sputnik Грузия
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Сеута – самая высшая точка африканского континента, через которую можно попасть в Испанию, перебравшись через Гибралтарский пролив. От государства Марокко, которое претендует на город, Сеуту отделяет пограничная стена. Уникальность города еще в том, что у его жителей испанское гражданство, что дает им возможность пользоваться всеми привилегиями граждан стран Евросоюза.Десятки тысяч мигрантов из Марокко атаковали Сеуту в течение минувших суток. По предварительным подсчетам, в автономный испанский город на африканском берегу смогли попасть более 60 тысяч человек.В город ввели дополнительные полицейские силы, гражданскую гвардию и военных. Испанские СМИ сообщают, что часть мигрантов добровольно покинула город.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, происшествия, в мире, марокко, испания

Тысячи мигрантов вплавь прорвались из Марокко в Испанию

17:09 31.07.2026 (обновлено: 17:21 31.07.2026)
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Испанский анклав в Африке столкнулся с крупнейшим с 2021 года миграционным кризисом. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в Сеуте
Сеута – самая высшая точка африканского континента, через которую можно попасть в Испанию, перебравшись через Гибралтарский пролив. От государства Марокко, которое претендует на город, Сеуту отделяет пограничная стена. Уникальность города еще в том, что у его жителей испанское гражданство, что дает им возможность пользоваться всеми привилегиями граждан стран Евросоюза.
Десятки тысяч мигрантов из Марокко атаковали Сеуту в течение минувших суток. По предварительным подсчетам, в автономный испанский город на африканском берегу смогли попасть более 60 тысяч человек.
В город ввели дополнительные полицейские силы, гражданскую гвардию и военных. Испанские СМИ сообщают, что часть мигрантов добровольно покинула город.
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты из Марокко возле "сеутской стены".

Мигранты из Марокко возле &quot;сеутской стены&quot;. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты из Марокко возле "сеутской стены".

© AP Photo / Antonio Sempere

Мигрант из Марокко несет надувные круги, используемые для пересечения границы из Марокко в Сеуту.

Мигрант из Марокко несет надувные круги, используемые для пересечения границы из Марокко в Сеуту. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигрант из Марокко несет надувные круги, используемые для пересечения границы из Марокко в Сеуту.

© REUTERS Fabian Bimmer

Люди возле "сеутской стены".

Люди возле &quot;сеутской стены&quot;. - Sputnik Грузия
3/10
© REUTERS Fabian Bimmer

Люди возле "сеутской стены".

© REUTERS Fabian Bimmer

Испанские военные стоят на границе между испанским анклавом Сеута и Марокко.

Испанские военные стоят на границе между испанским анклавом Сеута и Марокко. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Fabian Bimmer

Испанские военные стоят на границе между испанским анклавом Сеута и Марокко.

© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты из Марокко пересекают границу в испанском анклаве Сеута.

Мигранты из Марокко пересекают границу в испанском анклаве Сеута. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты из Марокко пересекают границу в испанском анклаве Сеута.

© AP Photo / Antonio Sempere

Вещи мигрантов из Марокко, проникших в испанский анклав Сеута.

Вещи мигрантов из Марокко, проникших в испанский анклав Сеута. - Sputnik Грузия
6/10
© AP Photo / Antonio Sempere

Вещи мигрантов из Марокко, проникших в испанский анклав Сеута.

© AP Photo / Antonio Sempere

Попавшие в Сеуту мигранты из Марокко.

Попавшие в Сеуту мигранты из Марокко. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Antonio Sempere

Попавшие в Сеуту мигранты из Марокко.

© REUTERS Fabian Bimmer

Мигранты из Марокко возле машины скорой помощи после прибытия в Сеуту.

Мигранты из Марокко возле машины скорой помощи после прибытия в Сеуту. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Fabian Bimmer

Мигранты из Марокко возле машины скорой помощи после прибытия в Сеуту.

© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеуту.

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеуту. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Antonio Sempere

Мигранты пересекают границу из Марокко в испанский анклав Сеуту.

© AP Photo / Antonio Sempere

Сотрудники испанской полиции пытаются пресечь попытки мигрантов из Марокко попасть в Сеуту.

Сотрудники испанской полиции пытаются пресечь попытки мигрантов из Марокко попасть в Сеуту. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Antonio Sempere

Сотрудники испанской полиции пытаются пресечь попытки мигрантов из Марокко попасть в Сеуту.

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