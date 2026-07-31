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Тысячи мигрантов вплавь прорвались из Марокко в Испанию

Тысячи мигрантов вплавь прорвались из Марокко в Испанию

Sputnik Грузия

Испанский анклав в Африке столкнулся с крупнейшим с 2021 года миграционным кризисом. Смотрите в фотоленте Sputnik, что происходит в Сеуте 31.07.2026, Sputnik Грузия

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Сеута – самая высшая точка африканского континента, через которую можно попасть в Испанию, перебравшись через Гибралтарский пролив. От государства Марокко, которое претендует на город, Сеуту отделяет пограничная стена. Уникальность города еще в том, что у его жителей испанское гражданство, что дает им возможность пользоваться всеми привилегиями граждан стран Евросоюза.Десятки тысяч мигрантов из Марокко атаковали Сеуту в течение минувших суток. По предварительным подсчетам, в автономный испанский город на африканском берегу смогли попасть более 60 тысяч человек.В город ввели дополнительные полицейские силы, гражданскую гвардию и военных. Испанские СМИ сообщают, что часть мигрантов добровольно покинула город.

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