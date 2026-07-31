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Автомобильная афера на полмиллиона долларов: МВД Грузии раскрыло детали дела

Автомобильная афера на полмиллиона долларов: МВД Грузии раскрыло детали дела

Sputnik Грузия

Обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T13:53+0400

2026-07-31T13:53+0400

2026-07-31T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Два человека задержаны в Грузии по обвинению в мошенничестве на сумму более 450 тысяч долларов и использовании поддельных документов, сообщает пресс-служба МВД страны.По данным следствия, обвиняемые, действуя совместно, с помощью поддельных документов ввели потерпевшего в заблуждение и завладели 450 900 долларами, которые были перечислены для покупки 17 автомобилей.После получения денежных средств злоумышленники скрылись, однако правоохранители в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установили их личности и задержали двоих участников преступной схемы.Кроме того, в отношении еще одного лица уголовное преследование начато заочно.Обвиняемым грозит до девяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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