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Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию
Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию
Sputnik Грузия
Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Россия в июне почти вдвое увеличила закупки помидоров из Грузии – до без малого 300 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.Так, в июне российские компании ввезли из Грузии помидоры на 290,2 тысячи долларов против 162,5 тысячи годом ранее. Сумма импорта выросла в 1,8 раза в годовом выражении. При этом Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, россия, статистика
экономика, новости, грузия, россия, статистика
Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию
Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Россия в июне почти вдвое увеличила закупки помидоров из Грузии – до без малого 300 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.
Так, в июне российские компании ввезли из Грузии помидоры на 290,2 тысячи долларов против 162,5 тысячи годом ранее. Сумма импорта выросла в 1,8 раза в годовом выражении.
При этом Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года.