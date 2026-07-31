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Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию
Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию
Sputnik Грузия
Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Россия в июне почти вдвое увеличила закупки помидоров из Грузии – до без малого 300 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.Так, в июне российские компании ввезли из Грузии помидоры на 290,2 тысячи долларов против 162,5 тысячи годом ранее. Сумма импорта выросла в 1,8 раза в годовом выражении. При этом Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, новости, грузия, россия, статистика
экономика, новости, грузия, россия, статистика

Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию

10:52 31.07.2026
© photo: Sputnik / StringerПомидоры на прилавке в овощной лавке
Помидоры на прилавке в овощной лавке - Sputnik Грузия, 1920, 31.07.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Россия в июне почти вдвое увеличила закупки помидоров из Грузии – до без малого 300 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.
Так, в июне российские компании ввезли из Грузии помидоры на 290,2 тысячи долларов против 162,5 тысячи годом ранее. Сумма импорта выросла в 1,8 раза в годовом выражении.
При этом Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года.
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