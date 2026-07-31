https://sputnik-georgia.ru/20260731/gruziya-vdvoe-uvelichila-postavki-pomidorov-v-rossiyu-299875870.html

Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию

Грузия вдвое увеличила поставки помидоров в Россию

Sputnik Грузия

Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T10:52+0400

2026-07-31T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Россия в июне почти вдвое увеличила закупки помидоров из Грузии – до без малого 300 тысяч долларов, свидетельствуют материалы Национальной службы статистики Грузии.Так, в июне российские компании ввезли из Грузии помидоры на 290,2 тысячи долларов против 162,5 тысячи годом ранее. Сумма импорта выросла в 1,8 раза в годовом выражении. При этом Россия сократила ввоз картофеля из Грузии до 925,8 тысячи долларов с 1,3 миллиона в июне 2025 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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