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Медведев предложил вести активную оборону против западных санкций
Медведев предложил вести активную оборону против западных санкций
Sputnik Грузия
Неделю назад Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, которые, по заявлению Брюсселя, затрагивают ключевые сектора российской экономики 31.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Вести "активную оборону" в ответ на санкционную политику западных стран, а не "сидеть в окопе" предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Зампред Совбеза в пятницу провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении России.Он также указал, что необходимо продумать, какие инструменты в дальнейшем использовать, чтобы противостоять санкционному давлению со стороны западных стран.23 июля Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, который затронул 48 физических и 170 юридических лиц. Брюссель заявил, что новые ограничения затрагивают сектора, которые оказывают наибольшее влияние на российскую экономику.В МИД РФ сообщили, что Москва скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет санкций ЕС в отношении России. Введя очередные незаконные антироссийские рестрикции, Брюссель "зарыл себя в яму, из которой не сможет выбраться", заявила ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, россия, в мире, брюссель, москва, дмитрий медведев, мария захарова, мид россии
политика, россия, в мире, брюссель, москва, дмитрий медведев, мария захарова, мид россии
Медведев предложил вести активную оборону против западных санкций
15:26 31.07.2026 (обновлено: 20:14 31.07.2026)
Неделю назад Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, которые, по заявлению Брюсселя, затрагивают ключевые сектора российской экономики
ТБИЛИСИ, 31 июл – Sputnik. Вести "активную оборону" в ответ на санкционную политику западных стран, а не "сидеть в окопе" предложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза в пятницу провел совещание по вопросам противодействия санкционной политике коллективного Запада в отношении России.
"Речь должна идти именно об активной обороне. Не просто, что мы сидим в окопе и отстреливаемся, а об активной обороне", – подчеркнул Медведев.
Он также указал, что необходимо продумать, какие инструменты в дальнейшем использовать, чтобы противостоять санкционному давлению со стороны западных стран.
23 июля Евросоюз согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, который затронул 48 физических и 170 юридических лиц. Брюссель заявил, что новые ограничения затрагивают сектора, которые оказывают наибольшее влияние на российскую экономику.
В МИД РФ сообщили, что Москва скоро объявит об ответных мерах на 21-й пакет санкций ЕС в отношении России. Введя очередные незаконные антироссийские рестрикции, Брюссель "зарыл себя в яму, из которой не сможет выбраться", заявила ранее официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.