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МИД Грузии надеется на снятие санкций с НПЗ Кулеви
МИД Грузии надеется на снятие санкций с НПЗ Кулеви
Sputnik Грузия
По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T21:45+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии работает над вопросом снятия через полгода санкций против нефтеперерабатывающего завода в Кулеви, заявила глава ведомства Мака Бочоришвили. В 21-й пакет санкций Европейского союза был включен нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения. По ее словам, Грузия является добросовестным партнером в предотвращении обхода санкций. "На сегодняшний день не обнаружено ни одной темы, вопроса или случая, подтверждающих использование территории Грузии для обхода санкций. Мы следим за этой политикой с момента ее объявления и будем продолжать это делать", – сказала Бочоришвили. По ее словам, Грузия предоставит всю информацию ЕС, чтобы подтвердить свою позицию. Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что власти страны надеются, что Евросоюз пересмотрит свое решение и отменит санкции против нефтеперерабатывающего завода в грузинском черноморском поселке Кулеви спустя полгода. В начале июля компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum заявила, что в ближайшие месяцы намерена полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, мака бочоришвили, кулеви, совет ес, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, мака бочоришвили, кулеви, совет ес, грузия - евросоюз
МИД Грузии надеется на снятие санкций с НПЗ Кулеви
По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии работает над вопросом снятия через полгода санкций против нефтеперерабатывающего завода в Кулеви, заявила глава ведомства Мака Бочоришвили.
В 21-й пакет санкций Европейского союза был включен нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кулеви. По версии Совета ЕС, предприятие занимается торговлей и переработкой российской нефти и нефтепродуктов в обход действующих международных ограничений. Чтобы европейские операторы успели завершить текущие контракты, запрет на транзакции с НПЗ в Кулеви вступит в силу через шесть месяцев с момента публикации решения.
"Трудно защищать интересы своей страны, когда Грузии нет за столом переговоров, но мы продолжаем работать с Европейской комиссией, чтобы обеспечить максимальную защиту наших интересов через шесть месяцев", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, Грузия является добросовестным партнером в предотвращении обхода санкций.
"На сегодняшний день не обнаружено ни одной темы, вопроса или случая, подтверждающих использование территории Грузии для обхода санкций. Мы следим за этой политикой с момента ее объявления и будем продолжать это делать", – сказала Бочоришвили.
По ее словам, Грузия предоставит всю информацию ЕС, чтобы подтвердить свою позицию.
Ранее в министерстве иностранных дел Грузии заявили, что власти страны надеются, что Евросоюз пересмотрит свое решение и отменит санкции против нефтеперерабатывающего завода в грузинском черноморском поселке Кулеви спустя полгода.
В начале июля компания-владелец НПЗ Black Sea Petroleum заявила, что в ближайшие месяцы намерена полностью отказаться от импорта нефти российского происхождения.