https://sputnik-georgia.ru/20260731/natsbank-gruzii-preduprezhdaet-naselenie-v-tsentre-vnimaniya-risk-torgovli-kriptovalyutoy-299903963.html

Нацбанк Грузии предупреждает население: в центре внимания риск торговли криптовалютой

Нацбанк Грузии предупреждает население: в центре внимания риск торговли криптовалютой

Sputnik Грузия

Национальный банк Грузии призывает население проявлять крайнюю осторожность при инвестировании собственных средств, чтобы избежать риска их потери 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T23:31+0400

2026-07-31T23:31+0400

2026-07-31T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии призвал население быть осторожными при вложении средств в торговлю криптоактивами. Причиной предупреждения стала активно распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о появлении на рынке компаний, привлекающих средства населения с целью получения прибыли от торговли криптоактивами. Нацбанк отмечает, что независимо от того, насколько успешной может казаться компания в данный момент, схема неизбежно рушится, когда становится невозможно привлекать новых участников и/или дополнительные средства, и в результате компания больше не сможет выполнять свои обязательства перед участниками. "Все подобные схемы сопряжены с высоким риском, поскольку предсказать их крах заранее практически невозможно", – отмечается в сообщении. Национальный банк Грузии призывает население проявлять крайнюю осторожность при инвестировании собственных средств, чтобы избежать риска их потери. Регулятор рекомендует выяснить надежность компании и изучить ее деятельность и платежеспособность, а также узнать, регулируется ли такая компания каким-либо органом. Нацбанк Грузии призывает население принимать инвестиционные решения только на основе достоверной информации, а также после изучения и понимания возможных рисков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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