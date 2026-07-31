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Нацбанк Грузии предупреждает население: в центре внимания риск торговли криптовалютой
Нацбанк Грузии предупреждает население: в центре внимания риск торговли криптовалютой
Sputnik Грузия
Национальный банк Грузии призывает население проявлять крайнюю осторожность при инвестировании собственных средств, чтобы избежать риска их потери 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T23:31+0400
2026-07-31T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии призвал население быть осторожными при вложении средств в торговлю криптоактивами. Причиной предупреждения стала активно распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о появлении на рынке компаний, привлекающих средства населения с целью получения прибыли от торговли криптоактивами. Нацбанк отмечает, что независимо от того, насколько успешной может казаться компания в данный момент, схема неизбежно рушится, когда становится невозможно привлекать новых участников и/или дополнительные средства, и в результате компания больше не сможет выполнять свои обязательства перед участниками. "Все подобные схемы сопряжены с высоким риском, поскольку предсказать их крах заранее практически невозможно", – отмечается в сообщении. Национальный банк Грузии призывает население проявлять крайнюю осторожность при инвестировании собственных средств, чтобы избежать риска их потери. Регулятор рекомендует выяснить надежность компании и изучить ее деятельность и платежеспособность, а также узнать, регулируется ли такая компания каким-либо органом. Нацбанк Грузии призывает население принимать инвестиционные решения только на основе достоверной информации, а также после изучения и понимания возможных рисков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, новости, грузия, происшествия, криптовалюта, национальный банк грузии
экономика, новости, грузия, происшествия, криптовалюта, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии предупреждает население: в центре внимания риск торговли криптовалютой
Национальный банк Грузии призывает население проявлять крайнюю осторожность при инвестировании собственных средств, чтобы избежать риска их потери
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Национальный банк Грузии призвал население быть осторожными при вложении средств в торговлю криптоактивами.
Причиной предупреждения стала активно распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о появлении на рынке компаний, привлекающих средства населения с целью получения прибыли от торговли криптоактивами.
"Подобная деятельность может представлять собой классическую модель "финансовой пирамиды", главной целью которой является не развитие бизнеса, а привлечение множества новых участников и получение от них средств", – говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк отмечает, что независимо от того, насколько успешной может казаться компания в данный момент, схема неизбежно рушится, когда становится невозможно привлекать новых участников и/или дополнительные средства, и в результате компания больше не сможет выполнять свои обязательства перед участниками.
"Все подобные схемы сопряжены с высоким риском, поскольку предсказать их крах заранее практически невозможно", – отмечается в сообщении.
Национальный банк Грузии призывает население проявлять крайнюю осторожность при инвестировании собственных средств, чтобы избежать риска их потери.
Регулятор рекомендует выяснить надежность компании и изучить ее деятельность и платежеспособность, а также узнать, регулируется ли такая компания каким-либо органом.
"Подобные компании, стремясь ввести граждан в заблуждение, могут использовать в названии организации термины "финансовый", "брокерский", "инвестиционный" и т. д. Это не означает автоматически, что данная компания является регулируемым и/или лицензированным субъектом Национального банка Грузии", – отмечается в сообщении.
Нацбанк Грузии призывает население принимать инвестиционные решения только на основе достоверной информации, а также после изучения и понимания возможных рисков.