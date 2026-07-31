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Новый и. о. посла США в Грузии начала работу со встречи с главой МИД

Новый и. о. посла США в Грузии начала работу со встречи с главой МИД

Sputnik Грузия

Эми Диас ранее уже работала в Тбилиси и с июля 2026 года исполняет обязанности временного поверенного в делах США 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T11:50+0400

2026-07-31T11:50+0400

2026-07-31T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с исполняющей обязанности посла США в Грузии, временным поверенным в делах Эми Диас.По информации на сайте МИД Грузии, стороны обсудили текущее состояние грузино-американских отношений, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами."Стороны обсудили дальнейшие шаги и подтвердили готовность к дальнейшему углублению двусторонних отношений", – говорится в сообщении МИД Грузии.Ранее посольство США в Грузии сообщило, что с июля 2026 года Эми Диас исполняет обязанности временного поверенного в делах США в Грузии. Она является кадровым дипломатом Государственного департамента США с более чем 20-летним опытом службы и ранее уже работала в Тбилиси, возглавляя отдел внутренней политики американского посольства.До назначения в Грузию Диас занимала должности временного поверенного в делах и заместителя главы миссии в посольстве США в Малави, заместителя директора Управления политики и глобальных вопросов Бюро по делам Европы Госдепартамента США, руководителя консульского отдела посольства США в Зимбабве, а также возглавляла группу по борьбе с наркотиками в американском посольстве в Афганистане.В разные годы она также работала советником по вопросам верховенства права и координатором Саммита Америк в Панаме, а также занимала консульские должности в Зимбабве и Мексике.К Государственному департаменту США Диас присоединилась в 2002 году по программе Presidential Management Fellows, а с 2005 года является кадровым дипломатом Службы внешних сношений США.Она окончила Колледж Святого Иоанна в Аннаполисе, штат Мэриленд, а степень доктора права получила в Университете Аризоны.За годы службы Диас неоднократно удостаивалась высших наград Государственного департамента США за выдающиеся достижения. Она замужем и воспитывает одного ребенка.Посол США Робин Данниган завершила свою миссию в Грузии 5 июля 2025 года на фоне приостановки стратегического партнерства между двумя странами. По словам дипломата, решение покинуть пост было личным и не связано с требованием об отзыве.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Вашингтон также ввел финансовые ограничения против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений стал принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузить отношения и заключить новое соглашение о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, мака бочоришвили