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Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне

Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в июне

Sputnik Грузия

По данным на конец января, в Грузии 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T14:54+0400

2026-07-31T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в июне 2026 года увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,3 миллиарда лари (0,69%) и по состоянию на 1 июля составил 75,43 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 985,05 миллиона лари (2,29%), а в иностранной валюте – на 311,13 миллиона лари (1%).По состоянию на 1 июля 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,41 миллиарда лари, что на 3,45% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,42 миллиарда лари, что на 2,55% больше, чем в июне.За июнь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,78%, или 701,19 миллиона лари, и по состоянию на 1 июля составил 40,11 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 58,37%, что на 0,31 процентного пункта больше, чем по состоянию на 1 июня 2026 года.По данным на конец января, в Грузии действуют 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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