https://sputnik-georgia.ru/20260731/osuzhdennomu-oppozitsioneru-v-gruzii-predyavili-novoe-obvinenie--advokat-299903066.html

Осужденному оппозиционеру в Грузии предъявили новое обвинение – адвокат

Осужденному оппозиционеру в Грузии предъявили новое обвинение – адвокат

Sputnik Грузия

Дело об оскорблении свидетеля во время заседания возбудили на основании заявления прокурора 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T22:39+0400

2026-07-31T22:39+0400

2026-07-31T22:39+0400

грузия

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происшествия

алеко элисашвили

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Осужденному за попытку террористического акта члену оппозиционной партии "Сильная Грузия – Лело" Алеко Элисашвили в тюрьме предъявили обвинение в неуважении к суду, сообщил его адвокат Георгий Рехвиашвили. В июле суд приговорил Элисашвили к 13 годам тюрьмы за попытку поджога канцелярии Тбилгорсуда в ноябре 2025 года. По словам адвоката, дело об оскорблении свидетеля во время заседания возбудили против его подзащитного на основании заявления прокурора Ани Хухубишвили. "Элисашвили назвал человека "ничтожеством", и это то слово, из-за которого его обвиняют. Материалы дела мне уже переданы, подробностей я пока сообщить не могу" , – говорит Рехвиашвили. Элисашвили грозит по новому обвинению до года тюрьмы за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства. Помимо этого суду предстоит вынести приговор по другому эпизоду террористического акта 4 мая 2025 года. Тогда Элисашвили поджог архив суда , где хранились сотни уголовных, гражданских и административных дел.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, алеко элисашвили, генеральная прокуратура грузии