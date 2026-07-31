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С какой целью иностранцы приезжают в Грузию
С какой целью иностранцы приезжают в Грузию
Sputnik Грузия
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения 31.07.2026, Sputnik Грузия
2026-07-31T09:01+0400
2026-07-31T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузию посетили 1,7 миллиона путешественников в апреле-июне 2026 года, что на 4,9% меньше, чем за отчетный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лиц старше 15 лет составило 1,5 миллиона, что на 4,5% меньше, чем во втором квартале 2025 года.Число туристических визитов в Грузию сократилось на 2,7% и составило 1,2 миллиона.Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,48 ночи.Больше всего визитеров было из России – 328,9 тысячи, что составляет 25,1% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,9%) и Армения (10,8%).В целом граждане России совершили 380,1 тысячи визитов, Турции – 287 тысяч, Армении – 199,6 тысячи визитов.Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 3 миллиарда лари во втором квартале 2026 года, что на 13,3% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. Траты на один визит сократились на 9,2% и составили 1 922,1 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
С какой целью иностранцы приезжают в Грузию
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузию посетили 1,7 миллиона путешественников в апреле-июне 2026 года, что на 4,9% меньше, чем за отчетный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
При этом число визитов лиц старше 15 лет составило 1,5 миллиона, что на 4,5% меньше, чем во втором квартале 2025 года.
Число туристических визитов в Грузию сократилось на 2,7% и составило 1,2 миллиона.
Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.
Цели приезда иностранцев Грузию в апреле-июне 2026 года
Цель приезда
Число визитов, тысячи
Доля в общем числе, %
Отдых и развлечения
775,8
49,6
Посещение родных/друзей
400,5
25,6
Транзит в другие страны
187,3
12,0
Профессиональная/экономическая деятельность
99,1
6,3
Шопинг
73,8
4,7
Другое
27,7
1,8
Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,48 ночи.
Больше всего визитеров было из России – 328,9 тысячи, что составляет 25,1% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,9%) и Армения (10,8%).
В целом граждане России совершили 380,1 тысячи визитов, Турции – 287 тысяч, Армении – 199,6 тысячи визитов.
Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 3 миллиарда лари во втором квартале 2026 года, что на 13,3% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. Траты на один визит сократились на 9,2% и составили 1 922,1 лари.