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С какой целью иностранцы приезжают в Грузию

С какой целью иностранцы приезжают в Грузию

Sputnik Грузия

Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T09:01+0400

2026-07-31T09:01+0400

2026-07-31T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Грузию посетили 1,7 миллиона путешественников в апреле-июне 2026 года, что на 4,9% меньше, чем за отчетный период 2025 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".При этом число визитов лиц старше 15 лет составило 1,5 миллиона, что на 4,5% меньше, чем во втором квартале 2025 года.Число туристических визитов в Грузию сократилось на 2,7% и составило 1,2 миллиона.Основными целями визитов в Грузию были отдых и развлечения.Больше всего туристов в этот период посетило Тбилиси и Аджарию. В среднем иностранцы проводили в Грузии 5,48 ночи.Больше всего визитеров было из России – 328,9 тысячи, что составляет 25,1% от общего числа визитеров. Далее следуют Турция (16,9%) и Армения (10,8%).В целом граждане России совершили 380,1 тысячи визитов, Турции – 287 тысяч, Армении – 199,6 тысячи визитов.Согласно данным "Сакстата", иностранцы потратили в Грузии 3 миллиарда лари во втором квартале 2026 года, что на 13,3% меньше по сравнению с апрелем-июнем 2025 года. Траты на один визит сократились на 9,2% и составили 1 922,1 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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туризм, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика