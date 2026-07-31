https://sputnik-georgia.ru/20260731/shakhta-muzey-poyavitsya-v-znamenitom-gorode-gornyakov-v-gruzii-299886475.html

Шахта-музей появится в знаменитом городе горняков в Грузии

Шахта-музей появится в знаменитом городе горняков в Грузии

Sputnik Грузия

Посетителей планируют доставлять в подземные залы музея на специальном поезде 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T17:57+0400

2026-07-31T17:57+0400

2026-07-31T17:57+0400

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чиатура

акакий церетели

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Министерство инфраструктуры Грузии объявило конкурс на проект преобразования старой заброшенной шахты в известном шахтерском городе страны Чиатура в музей.Музей-шахта будет создан на территории шахты имени Акакия Церетели, которая функционировала с 1879 по 1960 год.Согласно проекту, на месте заброшенной шахты будет устроен подземный музейный комплекс с залами, куда посетителей будут доставлять на специальном поезде.В залах будут представлены методы добычи руды и этапы развития этой отрасли.Проект должен предусматривать сохранение исторического облика шахты, соблюдение норм безопасности, а также создание дополнительных объектов на наземной части территории – зоны экипировки посетителей, объектов питания и залов.Чиатура – уникальный промышленный город в Грузии, расположенный в глубоком ущелье реки Квирила и основанный в XIX веке как крупнейший центр добычи марганца. Главной визитной карточкой города стала уникальная сеть пассажирских канатных дорог, построенная в советское время для транспортировки шахтеров на высокие скалы.Открытие марганцевых месторождений в Чиатура исторически связано с именем великого грузинского поэта и общественного деятеля Акакия Церетели, который в XIX веке активно участвовал в исследовании долины реки Квирила и привлечении внимания к ее богатствам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, тбилиси, чиатура, акакий церетели