https://sputnik-georgia.ru/20260731/sledstvennaya-sluzhba-minfina-gruzii--vedet-borbu-s-kontrabandoy-sigaret-299895055.html

Следственная служба Минфина Грузии ведет борьбу с контрабандой сигарет

Следственная служба Минфина Грузии ведет борьбу с контрабандой сигарет

Sputnik Грузия

За три месяца сотрудники следственной службы предъявили обвинения 83 лицам, из которых 38 находятся под стражей 31.07.2026, Sputnik Грузия

2026-07-31T15:55+0400

2026-07-31T15:55+0400

2026-07-31T16:02+0400

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следственная служба минфина грузии

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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии с 1 мая по 31 июля выявили 61 факт хранения, перевоза и продажи контрабандных сигарет, говорится в сообщении ведомства. Сигареты и другие табачные изделия, а также электронные сигареты в Грузии подлежат обязательному акцизу. Кроме того действуют строгие ограничения на ввоз сигарет из-за рубежа для обычных граждан – не больше одного блока. По данным ведомства, за три месяца сотрудники следственной службы предъявили обвинения 83 лицам, из которых 38 находятся под стражей. Всего с 1 мая по 31 июля сотрудники следственной службы изъяли 63 852 пачки сигарет и электронных сигарет, рыночная стоимость которых составила 387,9 тысячи лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, контрабанда, следственная служба минфина грузии