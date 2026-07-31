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Тбилисское "Динамо" вылетело из Лиги конференций после разгрома от "Жальгириса"
Тбилисское "Динамо" вылетело из Лиги конференций после разгрома от "Жальгириса"
Sputnik Грузия
Шесть пропущенных мячей во втором тайме лишили тбилисцев преимущества, добытого в первой встрече, и путевки в следующий раунд еврокубка 31.07.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Тбилисское "Динамо" завершило выступление в Лиге конференций, уступив в ответном матче второго квалификационного раунда вильнюсскому "Жальгирису" со счетом 2:7.После поражения в Тбилиси со счетом 0:3 хозяева с первых минут попытались отыграться. Уже на девятой минуте "Жальгирис" заработал пенальти, однако Петкович пробил мимо ворот. На 25-й минуте счет открыл бывший легионер "Динамо" Биленки.Команда Темура Кецбая восстановила равновесие на 40-й минуте: атаку, начатую Торнике Кварацхелия, завершил Лео Сантос.Во втором тайме "Жальгирис" забил шесть мячей. Дубли оформили Петкович и Биленки, еще по голу забили Тейшейра и Михайлович. Тбилисцы ответили точным ударом Мате Вацадзе на 72-й минуте."Жальгирис" выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 7:5 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, темур кецбая, тбилиси, футбол, фк "динамо" тбилиси
спорт, грузия, новости, темур кецбая, тбилиси, футбол, фк "динамо" тбилиси
Тбилисское "Динамо" вылетело из Лиги конференций после разгрома от "Жальгириса"
Шесть пропущенных мячей во втором тайме лишили тбилисцев преимущества, добытого в первой встрече, и путевки в следующий раунд еврокубка
ТБИЛИСИ, 31 июл — Sputnik. Тбилисское "Динамо" завершило выступление в Лиге конференций, уступив в ответном матче второго квалификационного раунда вильнюсскому "Жальгирису" со счетом 2:7.
После поражения в Тбилиси со счетом 0:3 хозяева с первых минут попытались отыграться. Уже на девятой минуте "Жальгирис" заработал пенальти, однако Петкович пробил мимо ворот. На 25-й минуте счет открыл бывший легионер "Динамо" Биленки.
Команда Темура Кецбая восстановила равновесие на 40-й минуте: атаку, начатую Торнике Кварацхелия, завершил Лео Сантос.
Во втором тайме "Жальгирис" забил шесть мячей. Дубли оформили Петкович и Биленки, еще по голу забили Тейшейра и Михайлович. Тбилисцы ответили точным ударом Мате Вацадзе на 72-й минуте.
"Жальгирис" выиграл двухматчевое противостояние с общим счетом 7:5 и вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций.